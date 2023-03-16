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Ekonomi Zarar edince öyle kar edince böyle! Tarım kredi solcuların ayarlarını bozdu
Ekonomi

Zarar edince öyle kar edince böyle! Tarım kredi solcuların ayarlarını bozdu

Tarım Kredi Kooperatif Market, ilk sene zarar etti, muhalif basın iflas edebiyatları yaptı. Tarım Kredi Kooperatif Market ikinci senesinde ise kâr etmeye başladı. Bu kez de yine sol merkezli muhalif basın, "Milletin parasıyla kâr ettiler" diyerek yine ortalığı karıştırmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 13:43:00 -

Tarım Kredi Kooperatif Market, ilk sene zarar etti. Başta solcular olmak üzere muhalif basın, devletin zarar ettiğini ileri sürerek iflas edebiyatları yaptı. Tarım Kredi Kooperatif Market ikinci senesinde ise kâr etmeye başladı. İlk sene edilen zarar, sabit giderler nedeniyle yaşandı ancak ikinci seneden itibaren olması gerektiği gibi kâr gelmeye başladı. Bu kez de yine sol merkezli muhalif basın, "Milletin parasıyla kâr ettiler" diyerek yine ortalığı karıştırmaya çalıştı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde söz konusu haberler de masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi: 

Tarım kredi ilk yıl zarar ediyor çünkü sabit bir harcama var. İkinci yılda tarım kredi kâr etmeye başladı. İlk yıl için o yalanları söyleyenler, bu sefer diyorlar ki, "Millet oradan alışveriş yaptı, parayı milletten kazandılar."

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