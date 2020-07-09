3 milyon memur, 13 milyon emekli temmuzda maaşlarını zamlı alacak. TÜFE haziran ayında yüzde 1,13 arttı. 6 aylık enflasyon yüzde 5,75 oldu. Toplu sözleşmede ilk 6 ay için belirlenen yüzde 4'lük zam oranı aşıldı. Yüzde 1,75 oranında enflasyon farkı oluştu. Memur ve emeklilerinin maaşına temmuz ayında yüzde 5,75 oranında zam yapılacak. Bağ-Kur ve SSK emeklileri de aynı oranda zam alacak. Buna göre, en düşük memur maaşı 4 bin 305 liraya yükseldi. En düşük memur emekli maaşı ise 2 bin 812 lira olacak. Esnaf Bağ-Kur emekli maaşı 1901, Tarım Bağ-Kur emekli maaşı 1500, 2008 öncesi SSK emekli maaşı ise 2252 liraya yükseldi.

Zamlı maaşlar ne zaman hesaba yatırılacak?

SSK'lılar tahsis numaralarının son rakamına göre 17-27 Temmuz, Bağ-Kur'lular 24-28 Temmuz tarihleri arasında yeni maaşlarını hesabında görecek. Emekliler, maaş alma günlerinde hesaplarında, net maaşlarının yüzde 5.75 artırılmış halini ve bu yeni maaş üzerinden hesaplanan aylığın yüzde 4'ü- 5'i oranındaki ek ödemeyi görebilecek. Temmuz zamlarını öğrenen emekliler, yeni maaşlarına kavuşuyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5.75 zammın yansıtıldığı maaşları ayın 17'sinden itibaren yatırılmaya başlıyor.