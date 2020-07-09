Zamlı maaşlar ne zaman hesaba yatırılacak?
Memur ve emeklinin zamlı maaşları ne zaman yatacak? Milyonlarca emekliye enflasyon zammı yapıldı. Mumur, memur emeklisi, SGK ve Bağkur emeklileri yeni zamlı maaşlarını ne zaman alacağını merak ediyor. Esnaf emeklilerine en az bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılara ise 2 bin 233 lira verilecek. Peki zamlı maaşlar ne zaman hesaba yatırılacak?
3 milyon memur, 13 milyon emekli temmuzda maaşlarını zamlı alacak. TÜFE haziran ayında yüzde 1,13 arttı. 6 aylık enflasyon yüzde 5,75 oldu. Toplu sözleşmede ilk 6 ay için belirlenen yüzde 4'lük zam oranı aşıldı. Yüzde 1,75 oranında enflasyon farkı oluştu. Memur ve emeklilerinin maaşına temmuz ayında yüzde 5,75 oranında zam yapılacak. Bağ-Kur ve SSK emeklileri de aynı oranda zam alacak. Buna göre, en düşük memur maaşı 4 bin 305 liraya yükseldi. En düşük memur emekli maaşı ise 2 bin 812 lira olacak. Esnaf Bağ-Kur emekli maaşı 1901, Tarım Bağ-Kur emekli maaşı 1500, 2008 öncesi SSK emekli maaşı ise 2252 liraya yükseldi.
Zamlı maaşlar ne zaman hesaba yatırılacak?
SSK'lılar tahsis numaralarının son rakamına göre 17-27 Temmuz, Bağ-Kur'lular 24-28 Temmuz tarihleri arasında yeni maaşlarını hesabında görecek. Emekliler, maaş alma günlerinde hesaplarında, net maaşlarının yüzde 5.75 artırılmış halini ve bu yeni maaş üzerinden hesaplanan aylığın yüzde 4'ü- 5'i oranındaki ek ödemeyi görebilecek. Temmuz zamlarını öğrenen emekliler, yeni maaşlarına kavuşuyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5.75 zammın yansıtıldığı maaşları ayın 17'sinden itibaren yatırılmaya başlıyor.