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Yerel AKOM haberi verdi: İstanbul'da 2 günde çok şeyi değişecek!
Yerel

AKOM haberi verdi: İstanbul'da 2 günde çok şeyi değişecek!

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AKOM haberi verdi: İstanbul'da 2 günde çok şeyi değişecek!

İstanbul'da etkisini göstermeye başlayan Balkanlar'dan gelen serin hava, 2 gün içinde sıcaklıkları düşürecek. Serin havayla birlikte poyraz ve aralıklı yağış da beklenirken, AKOM haftalık hava tahminini güncelledi.

İstanbul'da etkisini göstermeye başlayan Balkanlar'dan gelen serin hava, 2 gün içinde sıcaklıkları düşürecek. Serin havayla birlikte poyraz ve aralıklı yağış da beklenirken, AKOM haftalık hava tahminini güncelledi.

İstanbul'da Balkanlar üzerinden gelen serin hava etkisini sürdürüyor. AKOM'un 15 Ağustos tarihli hava durumu raporuna göre kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi, poyrazın kuvvetli ve aralıklarla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kentte bugün sabah saatlerinde yerel yağış geçişleri görülürken sıcaklık 24 derece olacak. Öğle saatlerinde 28 dereceye çıkması beklenen sıcaklığın akşam 23, gece ise 20 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

 

İSTANBUL'DA 2 GÜNDE ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRECEK

AKOM, İstanbul başta olmak üzere kuzey bölgelerin Balkanlar üzerinden gelen serin havanın hafta sonu boyunca etkili olacağını bildirdi.

Pazartesi gününe kadar geçen 2 günde çok şeyi değiştirecek sistem nedeniyle kuzeyli yönlerden esen poyrazın zaman zaman fırtına şeklinde 30-60 kilometre/saat hızla eseceği belirtildi.

Serin havayla birlikte sıcaklıkların 26-28 derece aralığında, mevsim normallerinin altında seyretmesi ve kısa süreli yerel yağış geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

 

AKOM HABERİ VERDİ

AKOM'un haftalık tahmininde ise sıcaklıkların yükseliş haberini verdi.
Tahminlere göre İstanbul'da 16 Ağustos Pazar günü sıcaklıkların 19-28 derece, 17 Ağustos Pazartesi günü ise 20-29 derece arasında olması bekleniyor. Salı günü ise sıcaklıkların 31 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.
18 Ağustos Salı günü az bulutlu ve açık havanın etkili olması, 19 Ağustos Çarşamba günü sıcaklığın 29 derece, 20 Ağustos Perşembe günü ise 31 derece olması bekleniyor.
Haftanın son günü olan 21 Ağustos Cuma günü sıcaklıkların 22-32 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. AKOM'un tahminlerinde pazar gününden cuma gününe kadar yağış beklenmiyor.

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