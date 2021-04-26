Zamlı emekli ikramiyesi ne kadar? Bayram ikramiyesine asgari ücret zammı mı olacak?

Emekli ikramiye haberleri: Sosyal Güvelik Kurumu (SGK) kaynaklarının açıkladığı verilere göre, 2021 ocak ayı itibarıyla dosya bazında 12 milyon 499 bin emekli mevcut. İkramiye alacaklar arasında dul ve yetimler de bulunmakta. Dul ve yetim gibi ölüm aylığı alanları da işin içine katacak olunursa ikramiye alanların sayısı 13 milyon 277 bin kişiyi buluyor. Ramazan ve Kurban bayramları arifesinde 1000 TL ikramiye emeklilerin hesaplarına düzenli olarak yatıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram ikramiyelerinin zamlı olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikramiye zammına ilişkin olarak, “Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim.” dedi.

Ramazan Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Ramazan Bayramı tarihi göz önüne alındığında ödemelerin 10-12 Mayıs arasında yapılması bekleniyor. Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi ise 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödenecek.

Bayram ikramiyesine asgari ücret zammı mı olacak?

TÜM EMEK DER Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bayram ikramiyelerinin artırılması ve asgari ücret artışına endekslenmesini talep eden bir mektup yazdı. talep edildi.

Satılmış Çalışkan’ın Başkan Erdoğan’a yazdığı mektup şu şekilde: " Sayın Cumhurbaşkanım;

Emeklilere 18 Mayıs 2018 yılı T.C. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile emeklilere bin TL olarak verilen bayram ikramiyelerimiz 6 dönemdir aynı miktarda ödenmekte o gün için ufakta olsa bir kurban alına bilirken bugün maalesef kurbanın dörtte biri alınamaz duruma gelinmiştir.

Biz yaşlı emekli insanlar olarak, dini vecibelerimizi yerine getiremediğimizde büyük bir mahcubiyet ve üzüntü duymaktayız. Bayram günü sevinçli, güler yüzlü olmamız gerekirken bayramımızı kutlamaya gelen çocuklarımızı ve torunlarımızı mahcup karşılamaktayız.

“Bayram ikramiyesi yıllık artış asgari ücret artışlarına endekslensin”

Sayın Cumhurbaşkanım % 70 ’i asgari ücret altında bir aylıkla geçim ve hayat mücadelesi veren yaşlı vatandaşların bayram ikramiyesi ödeneklerinin makul bir seviyeye çekilerek yıllık artışlarının da asgari ücret artışlarına endekslenmesini için gereğini zatıâlinizin emir ve müsaadelerinize arz ve talep ederiz."