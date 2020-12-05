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Ekonomi Zam toplantısında asgari ücretliler için ne talep edildi? İşte merak edilen detaylar
Ekonomi

Zam toplantısında asgari ücretliler için ne talep edildi? İşte merak edilen detaylar

Asgari ücret zammını belirlemek için komisyon ilk toplantısını dün gerçekleştirdi. Milyonlar görüşmeleri heyecanla takip ederken, yapılacak zammı da merakla bekliyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 16:19:00 - 2020-12-05 16:19:24
Zam toplantısında asgari ücretliler için ne talep edildi? İşte merak edilen detaylar

İşçileri Türk-İş'in temsil ettiği, işverenleri ise TİSK'in temsil ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu, geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında ilk toplantısını dün gerçekleştirdi.

Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle bir ilk yaşanarak toplantı internet üzerinden yapıldı. Komisyon ikinci toplantısını TİSK'in ev sahipliğinde 15 Aralık'ta, üçüncü toplantısını ise Türk-İş'in ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirecek.Milyonlarca asgari ücretli alacağı zammı merak ederek görüşmeleri heyecanla takip ediyor.

Peki 2021 asgari ücreti için işçi konfederasyonları ne talep ediyor? İşte merak edilen konunun detayları...

"Ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olmalı"

İşçi konfederasyonları Türk-İş, Hak-İş ve DİSK ortak hareket ederek, "insan onuruna yakışır" düzeyde bir asgari ücret belirlenebilmesi için, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sırasında temel alınması gereken şu ilkelere dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi:

- Asgari ücretin saptanmasında Anayasa'da yer alan "geçim şartları" yaklaşımına öncelikle uyulmalıdır. Günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını mümkün kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak asgari ücret belirlenmelidir. İçinde yaşadığımız salgın koşullarının yarattığı gelir kaybı ve gider artışları da dikkate alınmalıdır.

- Asgari ücret, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç ve net olarak açıklanmalıdır. Bu ücretten yapılacak vergi, sosyal güvenlik vb. kesintiler net tutarın üzerine ilave edilmeli ve yıl boyunca asgari ücret, açıklanan bu net ücretin altına düşmemelidir.

- Ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olmalıdır. Ayrıca ücretliler için damga vergisi uygulaması kaldırılmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran yüzde 10 olmalıdır.

- Asgari ücret, herhangi bir ayırım yapılmadan yine ulusal düzeyde tek olarak ve yıllık belirlenmelidir. İşçilerin arasında nitelik, kıdem, işin mahiyeti gibi ekonomik amaçlı değerlendirmelerin tümünden bağımsız olarak ele alınmalıdır.

- Asgari ücret, ekonomik ölçülerin ötesinde sosyal bir ücret olarak kabul edilmeli ve bu özelliği temel alınarak belirlenmelidir.

- Devlet çalışanlar arasında ayrım yapmamalı, kamuda geçerli en düşük aylık tutarını asgari ücret belirlenirken de dikkate almalıdır.

İşçi konfederasyonlarının talepleri

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, asgari ücret ile bağlantılı olarak ve mevcut ekonomik koşullar da dikkate alınarak, taleplerini şöyle sıraladı:

- İşverenlere sağlanan sosyal güvenlik prim desteğin benzeri işçilere de verilmeli ve işçilerin sosyal güvenlik haklarında bir kayıp yaratmayacak şekilde işçi SGK prim payı 5 puan düşürülerek bütçeden karşılanmalıdır.

- Pandemi koşullarında işsizlik sigortasından işçilere yapılan ödemelerin (kısa çalışma ödeneği, nakdi gelir desteği ve işsizlik sigortası) alt sınırı asgari ücret olmalıdır. Pandemide iş ve gelir kaybı olan işçilere asgari ücret düzeyinden az olmayan bir nakdi gelir desteği verilmelidir. Bu destek kayıtsız çalışan işçiler için bütçeden karşılanmalıdır.

- 'Sosyal Devlet' ilkesi gereği 'aile yardımı' çalışmayan eş için uygulamaya konulmalıdır.

- Sendikal örgütlenmenin olduğu işyerleri için asgari ücret teşviki uygulanmalıdır.

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Yorumlar

emekli

asgari ücretin 4 kez toplanıp açıklanması artı jest beklentinin beklenmesi sanki % 50 zam yapacak beklentisinin algılanması sadece tribünlere oynamaktır artı jest açıklamasının KÜLLİYEDE sevinçle alkışlanması hep cek cak edebiyatı netekim dağ tavşan doğuruyor bu tavşan dağa küsmüş meselesi değil merhum ERBAKAN hoca daha ilk senesinde ortağını ikna ederek dar gelirliyi rahatlatte emme 18 yıldır tek başına işbaşina muhabbet ferahlık sağlamadı nasıl iktidar olmaksa at sahibine göre koşar yeter artık dar gelirliyi emekli asgari ücretli nefes alsın çokmu şey istedik heeee benim işçim benim emeklim benim köylüm seçim zamanıydı şimsi pazarlık zamanı ağanın kiyfi gelcekte dar gelirli nefes alcak adaletli
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deniz

DEVLET DESTEKLİ 3000 OLSUN BE
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