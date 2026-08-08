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Alınan önlemlerle giderek artıyor Sapanca Gölü’nden müjdeli haber

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Alınan önlemlerle giderek artıyor Sapanca Gölü’nden müjdeli haber

Marmara Bölgesi'nin önemli içme suyu kaynaklarından Sapanca Gölü'nün su seviyesi, geçen yılın aynı dönemindekinin 11 santimetre üzerinde ölçüldü.

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Foto - Alınan önlemlerle giderek artıyor Sapanca Gölü’nden müjdeli haber

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ), Sapanca Gölü'nde uygulanan koruma çalışmaları ve alternatif su kaynaklarıyla gölü besleme çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

#2
Foto - Alınan önlemlerle giderek artıyor Sapanca Gölü’nden müjdeli haber

Gölde su seviyesinin geçen yılın aynı dönemine göre 11 santimetre daha yüksek olduğu aktarılan açıklamada, 7 Ağustos 2025'te 29,79 metre ölçülen su seviyesinin, bugün itibarıyla 29,90 metre seviyesinde seyrettiği kaydedildi.

#3
Foto - Alınan önlemlerle giderek artıyor Sapanca Gölü’nden müjdeli haber

Açıklamada, alternatif su kaynaklarının oluşturulması, kayıp kaçakla mücadele çalışmaları ve göle yeni kaynaklardan su iletilmeye başlanması için çalışmalarını sürdüren SASKİ'nin, devreye aldığı çalışmalarla düşüş eğilimini en düşük seviyelere indirdiği ifade edildi.

#4
Foto - Alınan önlemlerle giderek artıyor Sapanca Gölü’nden müjdeli haber

Açıklamada görüşlerine yer verilen SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Sarp Deresi'nin ardından Mollaköy Göleti'nden su aktarımına başladıklarını, ikinci pompayı devreye alarak göle aktarılan su miktarını iki katına çıkardıklarını belirtti.

#5
Foto - Alınan önlemlerle giderek artıyor Sapanca Gölü’nden müjdeli haber

Sağlanan ilave su desteğiyle hem göl üzerindeki baskıyı azalttıklarını hem de yaklaşık 210 bin abonenin günlük su ihtiyacına karşılık gelebilecek önemli kapasiteyi Sapanca Gölü'ne kazandırdıklarını anlatan Sakallıoğlu, "Bu sürecin başarısı vatandaşlarımızın suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmasıyla mümkün olacaktır.

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Foto - Alınan önlemlerle giderek artıyor Sapanca Gölü’nden müjdeli haber

Su kaynaklarımızın sürdürülebilirliği için her damlanın değerli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, tüm hemşehrilerimizi suyu dikkatli ve tasarruflu kullanmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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