Kalbe iyi gelen yiyecekler... Onla kan sekeri düşer: Kalp hastalarına iyi gelir!
Kalp damarlarını temiz tutmak, sağlıklı yaşamın ilk şartlarındandır. Eğer kan damarları kirleticiler ile tıkanır ve kan akışı sekteye uğrarsa, kan her yere ulaşamaz ve sorunlar çıkmaya başlar. Eğer yediklerimiz vücudumuzun rahat sindiremeyeceği işlenmiş ve yağlı yiyeceklerden oluşuyorsa, vücudumuz sıkıntıya girer. Vücudumuzda biriken ve kolay kolay atılamayan zararlı maddeler sebebiyle yavaş yavaş damarlarımız tıkanmaya başlar. Ardından kalp ve damar rahatsızlıkları baş gösterir.