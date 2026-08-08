Klima faciası! 4 yaşındaki Miraç vefat etti
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Şırnak'ta yürek yakan facia! Komşularının evinin klima dış ünitesine dokunan 4 yaşındaki Miraç Tayşun, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Küçük Miraç’ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan komşu tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şırnak'ta yürek yakan facia! Komşularının evinin klima dış ünitesine dokunan 4 yaşındaki Miraç Tayşun, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Küçük Miraç’ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan komşu tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün Silopi ilçesindeki Bersis TOKİ Konutları’nda meydana geldi. İddiaya göre, komşularının evinin klima dış ünitesine dokunan Miraç Tayşun, elektrik akımına kapılarak yere yığıldı.
İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Miraç, kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Miraç’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında komşu B.K. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., ‘taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.