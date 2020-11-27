Zaharova'dan Türkiye açıklaması

Haftalık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ile siyasi, diplomatik alanlar da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğinin yanı sıra askeri düzeyde temasların yürütüldüğünü ifade etti.

Zaharova, "Elbette bunların ne yönde olacağı, bölgedeki durumu düzenli olarak görüşen devlet başkanları tarafından belirleniyor” dedi.