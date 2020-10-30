Zafer yürüyüşü devam ediyor...

Yeni Akit Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aslanlı Yol’un başındaki yerini almasının ardından başlayan törende, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da Aslanlı Yol’dan geçerek, mozoleye çıktı. Erdoğan’ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk’ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli kulesine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Muhalefet Külliye’de yine yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir’deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçti. Külliyenin ana bina girişinde düzenlenen törende, davetliler, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde mesafe kuralına uygun şekilde Erdoğan’ı selamladı. Buradaki törene muhalefet parti liderlerinden sadece Devlet Bahçeli katıldı.

Erdoğan ve Bahçeli, Millet Kütüphanesi’nde Cumhuriyetin 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi’nin açılışına da katıldı.

Ezan mücadelemiz bitmeyecek

Konuşmasında Kurtuluş Savaşı’nın kadın kahramanlarından Halide Edip Adıvar’ın, “Minalerden ecdad bizi izliyor” sözünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları dile getirdi: “Yaşadıklarımız gösteriyor ki Türk milletinin istiklal mücadelesi, vatanına, bayrağına, ezanına sahip çıkmaya devam ettiği sürece bitmeyecek. En büyük gücümüz, tarihi mirasımız. Bu miras hakkıyla hıfzedilmeden ne 15 Temmuz anlaşılabilir ne Cumhuriyetimizin kıymeti bilinebilir.”