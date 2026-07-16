Evlilik vaadiyle de tokatlamış! Haluk tam üçkağıtçı çıktı

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Savcılık ve hakimlik sorguları tamamlanan şüphelilerden, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakimlikte yapılan sorgulamalarda, şüphelilerin Haluk Levent ile ilgili iddiaları tutanaklara yansıdı.

HALUK LEVENT İLE İSVİÇRE'DE EVLENDİK

Şüphelilerden Nurdan Eriş, hakimlikteki savunmasında Haluk Levent ile 2016 yılında İsviçre'de tanıştığını ve 2018 yılında evlendiklerini öne sürerek şu ifadeleri kullandı: "Benim orada kurulu bir işim vardır. Bu adam bana çok duygu sömürüsü yaptı. Haluk Levent ile İsviçre'de evliliğimiz vardır. Benim çocuklarım babasız büyüdüğü için ona bağlandılar. Beni kandırdı. Ben 2018 yılında şirketimi sattım. Ondan önce de ona Amerika'daki şirketimden para göndermiştim. Beni kullandı. Çoğu zaman bana, 'borcum var ödemem lazım, tefeciler var, peşimde mafya var' diyordu. Bir kere de AHBAP'a para gönderdim. O paraları da ona direkt göndermedim. İlk önce Emrah beye ve Zafer Yay'a gönderdim. Geçen hafta en son benden 15 bin lira istedi. Ben de, 'bir şey kalmadı' dedim. Ne yapacağını sordum. Çek davasından dolayı oraya para lazım dedi. Ben de kalkacak mı dedim. Toparlayacak mısın dedim. Bana evet dedi. Konserlerim devam edebilir dedi. Şu an kendimi salak olarak hissediyorum."

YANLIŞ OLDUĞUNU ANLADIM AMA TÜM TÜRKİYE GÜVENİYORDU

Türkiye'ye taşınma sürecine ilişkin de açıklamalarda bulunan Eriş, ifadesini şu sözlerle sürdürdü: "Geldim. Para gönderdi, ev kiraladık. Çocuklarımı okula gönderdim, okul parası, geçinme parasını da gönderdim. Şimdi eski şirketime geri girdim, oradan bir gelirim vardır. Ben artık senden para istemiyorum dedim, benim borçlarımı kapat dedim sadece, 4-5 senedir eve hiç gelmiyordu, arada bir geliyordu. Ben zaten boşanma kararı aldım. Burada yanlış bir şey olduğunu anladım ama geç anladım. İnanmak istedim çünkü tüm Türkiye güveniyordu. Mağdur kızları kurtarıyordu."

BANA 'EVLENECEĞİZ ÇOCUK YAPACAĞIZ' DEDİ

Sorgusu yapılan bir diğer şüpheli Sevda Kurt ise yaklaşık 20 yıl Amerika'da yaşadığını, Türkiye'ye döndükten sonra bir yardım talebi aracılığıyla Haluk Levent ile tanıştığını belirtti. Evlilik vaadiyle kandırıldığını öne süren Kurt, hakimlikteki ifadesinde şu iddialara yer verdi: "Sonrasında Türkiye'ye dönme kararı aldım. Haluk bey ile burada yaşlı bir aileye yardım etmek için AHBAP'a yazdığım bir yazı sonucu tanıştık. Haluk beyle bir toplantı yaptık. Orada benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı. Bana evleneceğiz, çocuk yapacağız dedi. Evli olduğunu bilmiyordum.

EVLİ OLDUĞUNU NEZARATHANEDE ÖĞRENDİM

Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim. Ben kendisine inandım. Borçları ödersek evleneceğiz dedi. Ben de Amerika'daki paralarımı buraya aldım. Paraları dolar olarak kendisine verdim. Parayı verdikten sonra kendisi kayboluyordu. Zor şartlarda kendisinden aldım. En son 2025 Mart ayında para verdim. Bu sefer annem ve babamla tanıştılar. Onlar da inandı kendisine, bana yine evleneceğiz dedi. Benim evlilik hayallerim çalındı. Bana borçları var ve ödemediler. Mağdur durumdayım."

EVLİLİK RESMİ KURUMLARA BİLDİRİLMEMİŞ

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, ifade veren şüphelilerden Nurdan Eriş ile birlikte toplam 14 kişinin tutuklanmasına karar verilirken, Sevda Kurt adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Öte yandan Haluk Levent'in savcılık kaydındaki medeni durumunun "bekar" olarak yer aldığı ve iddia edilen evliliğin resmi nüfus kayıtlarına bildirilmediği belirtildi.