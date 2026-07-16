Skandal paylaşım yapmıştı! Nasuh Mahruki gözaltına alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde skandal bir paylaşım yapan Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kurucusu Nasuh Mahruki gözaltına alındı.
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, 15 Temmuz hain darbe girişine ilişkin skandal sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı verilmişti.
Mahruki hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.
Hakkında sabah saatlerinde gözaltı kararı verilen Nasuh Mahruki, İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.