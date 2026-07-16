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Gündem Korkutan deprem sonrası Elazığ Valiliği'nden flaş açıklama
Gündem

Korkutan deprem sonrası Elazığ Valiliği'nden flaş açıklama

Yeniakit Publisher
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Korkutan deprem sonrası Elazığ Valiliği'nden flaş açıklama

4.0 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ Valiliği'nden sıcak bir açıklama geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı verilere göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 22.52'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 11.47 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre ilçelerde ve kent merkezinde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

 

Elazığ Valiliği ise Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Meydana gelen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir" denildi.

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