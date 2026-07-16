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Spor İtalya'da yılın transfer bombası! Kenan Yıldız'ın yanına bir milli yıldız daha gidiyor!
Spor

İtalya'da yılın transfer bombası! Kenan Yıldız'ın yanına bir milli yıldız daha gidiyor!

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İtalya'da yılın transfer bombası! Kenan Yıldız'ın yanına bir milli yıldız daha gidiyor!

Roma ile sözleşmesi sona eren milli futbolcumuz Zeki Çelik, herkesi ters köşe yapan dev bir transfer hamlesiyle İtalya Serie A devi Juventus'a imza attı.

Milli futbolcu Juventus'a transfer oldu! Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha

Roma ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Zeki Çelik'in yeni adresi belli oldu. Deneyimli bek, İtalya Serie A devi Juventus'a transfer oldu.

İç transfere yoğunlaşan Serie A ekibi Roma, Arjantinli yıldız Paulo Dybala'nın sözleşmesinin uzatıldığını açıklamıştı. Başkent ekibinde gözler milli futbolcu Zeki Çelik'e çevrilmişti. 29 yaşındaki oyuncunun sözleşme uzatması beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

ROMA 'NIN ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Zeki Çelik'in 4 sezondur formasını giydiği Roma ile yeniden anlaştığı iddia edilmişti. Bir süredir devam eden sözleşme görüşmelerinde sona gelindiği ve hatta imzaların atıldığı, Serie A ekibinden resmi açıklama beklendiği haberi İtalyan basınında yer almıştı.

Ancak Zeki Çelik için bambaşka bir gelişme yaşandı.

 

ZEKİ ÇELİK JUVENTUS'A İMZA ATTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre: Zeki Çelik, bugün Juventus ile transfer görüşmeleri yapmak için Torino'ya gitti. Deneyimli gazeteci, milli futbolcunun siyah-beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

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