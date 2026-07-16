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Gündem Uyuşturucu baskını sırasında evinde bulunmuştu! Bakın o hassas terazi ne içinmiş
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Uyuşturucu baskını sırasında evinde bulunmuştu! Bakın o hassas terazi ne içinmiş

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Uyuşturucu baskını sırasında evinde bulunmuştu! Bakın o hassas terazi ne içinmiş

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Yalçıntaş evinde bulunan hassas teraziyle ilgili açıklama yaptı ve "Bazı haberlerin aksine evimde herhangi bir yasaklı madde bulunmamıştır. Haberlerde bahsedilen 'hassas terazi' ise kalori ve beslenme takibi için kullandığım ve mutfak tezgâhında açık bir şekilde duran tamamen yasal ve sıradan bir mutfak terazisidir." İfadelerini kullandı.

Uyuşturucu operasyonunda jandarma ekiplerince gözaltına alınan şarkıcı İlyas Yalçıntaş, hakkındaki iddialara sosyal medya üzerinden yanıt verdi. İkametinde yapılan aramalarda ele geçirildiği belirtilen materyallerle ilgili kamuoyunu bilgilendiren şarkıcı, iddiaları kesin bir dille reddetti.

Hukuki sürecin devam etmesi sebebiyle detaylı bir açıklama yapmaktan kaçındığını belirten İlyas Yalçıntaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bugün adımın geçtiği bir soruşturma kapsamında gözaltına alındım. Hukuki süreç devam ettiği için ayrıntılı açıklama yapmam doğru olmayacaktır.

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki bazı haberlerin aksine, evimde herhangi bir yasaklı madde bulunmamıştır.

Haberlerde bahsedilen "hassas terazi" ise kalori ve beslenme takibi için kullandığım ve mutfak tezgâhında açık bir şekilde duran tamamen yasal ve sıradan bir mutfak terazisidir.

Yargı sürecine güvenim tamdır. Gerçeklerin en kısa sürede ortaya çıkacağına inanıyor, kamuoyundan süreç sonuçlanana kadar sağduyu ve anlayış bekliyorum. Saygılarımla.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, kullanımını kolaylaştırmak ve yer temin etmek" iddialarıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında, sanatçı, oyuncu, işletmeci ve iş insanı sıfatlarıyla tanınan 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma dosyasında adı geçen ve gözaltı işlemi uygulanan 25 şüphelinin tamamı şu şekilde açıklanmıştı:

Akın Altan, Asude Mercan, Ateş İnce, Aybüke Aldere, Ayşe Nur Balcı, Buğra Balkaya, Burak Çelik, Büşra Tatar (Canbaz), Cenk Çöteli, Feyza Cihan, Gökhan Şafak, Eylem İpek Şafak, Hilal Zeynep Hedbe, İlyas Yalçıntaş, İrem Haznedar, Kübra Altay, Mehmet Fatih Aksoy, Melis Selçukoğlu, Oğuz Alp Güler, Orhan Yıldız, Öner Faruk Işık, Sıla Gençoğlu, Şefik Ömer Dolman, Ümit Aslan, Volkan Büyükhanlı.

Şüphelilerin emniyet ve savcılıktaki ifade ile adli süreçleri devam ediyor.

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