Hainlerin yaralı kabul etmediği o hastanenin ruhsatı icradan satışa çıkarıldı! İflas eden hastane dronla görüntülendi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, canını dişine takarak sokağa dökülen ve darbecilerin kurşunlarıyla yaralanan kahraman vatandaşlarımızı kapıdan çevirerek büyük tepki çeken Özel Fatih Hastanesi tamamen çöktü. İflas süreci başlatan hastanenin faaliyet ruhsatı, İstanbul 3. İflas Dairesi tarafından 226 milyon liranın üzerinde devasa bir bedelle icradan satışa sunuldu.
15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaralıları kabul etmediği için tepki çeken Özel Fatih Hastanesi'nin ruhsatı, 226 milyon 146 bin 674 liraya satışa çıkarıldı. Hastane, iflas süreci kapsamında dronla görüntülendi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yılında, darbe girişimi sırasında yaralı vatandaşları kabul etmediği iddialarıyla kamuoyunun tepkisini çeken ve yargılanan Özel Fatih Hastanesi dronla görüntülendi.
Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin halk direnişi ile bastırıldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılında, darbe gecesi yaralıları kabul etmediği için büyük tepki çeken hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı.
226 MİLYON LİRAYA SATIŞA ÇIKARILDI
İflas süreci kapsamında İstanbul 3. İflas Dairesi tarafından yayınlanan ilana göre, müflis Şifa Sağlık Tesisleri A.Ş.'ye ait hastane ruhsatı için 226 milyon 146 bin 674 lira 5 kuruş muhammen bedel belirlendi.
HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Özel Fatih Hastanesi, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından hasta kabulünü durdurduğu ve ışıklarını kapattığı yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, darbe gecesi yaralı vatandaşların hastaneye alınmadığı yönündeki şikayetler incelendi ve mağdurların ifadelerine başvuruldu. Soruşturma kapsamında hastaneye hasta kabulünün durdurulması kararının dönemin yöneticileri tarafından verildiği iddiaları dosyaya girdi. Yargı süreci kapsamında iki yönetici tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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