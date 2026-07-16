Kimsesiz çocukların kaldığı yetimhanede facia: 11 ölü

Cezayir’in başkenti Mohammadia’da bulunan bir yetimhanede, gece saatlerinde çıkan yangın faciaya yol açtı. Yangının çıkış nedeni henüz öğrenilemezken, olay yerine kısa sürede çok sayıda acil durum ve kurtarma ekibi yönlendirildi.

Ülke medyasından edinilen bilgilere göre, ilk tespitlerde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Paylaşılan verilerin ön rapor niteliğinde olduğunu ifade eden yetkililer, ölen ve yaralananların kimlikleri ile yaş gruplarına dair detaylı bilgi vermedi.