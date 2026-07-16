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Gündem Bütün Karadeniz'in beklediği haber geldi: Fındık işçisinin yevmiyesi belli oldu!
Gündem

Bütün Karadeniz'in beklediği haber geldi: Fındık işçisinin yevmiyesi belli oldu!

Yeniakit Publisher
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Bütün Karadeniz'in beklediği haber geldi: Fındık işçisinin yevmiyesi belli oldu!

Fındık hasadı öncesi hem fındık sahipleri hem de binlerce fındık işçisinin beklediği ücret tarifesi açıklandı. Günlük işçi yevmiyesi 1750 lira olurken, çuvalcı, aşçı, katırcı ve patoz ücretleri de yeniden belirlendi.

Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, hasadı yaklaşan fındıkla ilgili işçi yevmiyesi ve diğer ücretleri açıkladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi de olan Soydan, Altınordu Ziraat Odası'nda yaptığı açıklamada, Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'nda toplanarak 2026 yılındaki ücretlere ilişkin karar aldıklarını söyledi.

Fındık toplama işlerinde çalıştırılması yasak olan yaştaki çocuklar ile çalışamayacak kadar yaşlı ve hasta işçilerin bulunmaması gerektiğini dile getiren Soydan, çalıştırıldığı tespit edilen her çocuk için idari para cezası uygulanabileceğini belirtti.

GÜNLÜK ÜCRET 1750 LİRA

Soydan, "2026 yılı hasat döneminde fındık hasadında çalışacak tarım işçilerine, çalıştıkları her fiili gün karşılığı olarak, yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen brüt asgari ücret dikkate alınarak günlük net ücretin, yemek işçiye ait 1750 lira olarak belirlenmesine karar verilmiştir." dedi.

Fındıkların taşınması işlerinde çalışacak 10-15 arası işçi için aşçılara 1750 lira, çuvalcılara ise 1900 lira ücret ödenmesi kararı alındığını ifade eden Soydan, kiloyla toplama yapılan bahçelerde de çuvalcı ücretinin 2 bin 250 lira olacağını kaydetti.

KATIRCI 3 BİN 500 LİRA PATOZ 6 BİN LİRA

Soydan, şu bilgileri verdi: "Katırcı ücretinin, katırıyla birlikte 3 bin 500 lira olarak, kilo hesabıyla fındık toplayanların işçi ücretlerinin kilo başına 15 lira olarak belirlenmesine, patoz saat ücretinin 6 bin lira olmasına, tarım aracısı ücretlerinin, aracı dayıbaşına 15 işçiye kadar günlük 1900 lira, 15 işçiden fazlası için günlük 2 bin 100 lira olarak belirlenmesine, iş aracılarından aracı belgesi istenmesine, İŞKUR il müdürlüklerinden alınmış aracı belgesi olmayanlara iş verilmemesine, tavsiye niteliğinde İl Koordinasyon Kurulu olarak karar verilmiştir."

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