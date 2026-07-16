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Gündem Skandal paylaşım yediden yetmişe herkesi çileden çıkarmıştı: Nasuh Mahruki hakkında flaş karar
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Skandal paylaşım yediden yetmişe herkesi çileden çıkarmıştı: Nasuh Mahruki hakkında flaş karar

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Skandal paylaşım yediden yetmişe herkesi çileden çıkarmıştı: Nasuh Mahruki hakkında flaş karar

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde skandal bir paylaşım yapan Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kurucusu Nasuh Mahruki hakkında gözaltı kararı verildi.

Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kurucusu Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı. Mahruki hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltı kararı verildi.

Nasuh Mahruki'nin sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşımda şu ifadeler yer alıyor:

 

“15 Temmuz önceden fark edilmiş ancak rejim değişikliği için bir fırsat olarak görülerek bilerek engellenmemiş kontrollü bir şekilde kalkışılmasına müsaade edilmiş bir darbe girişimidir.

Baş planlayıcısı ABD’dir, Fil’i feda etmiş, Vezir’i almıştır, Erdoğan’ı Şah yapmış Türk milletini Mat etmiştir.”

 

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