Bakan Bolat'tan ‘Made in EU’ diplomasisi…

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya platformu X’teki hesabından Brüksel temaslarına ilişkin paylaşım yaptı.

AB Komisyonu'nun Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile Brüksel'de yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğine işaret eden Bolat, "Önümüzdeki Ekim ayında gerçekleştireceğimiz Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu toplantısı öncesinde, çelik ve e-ticaret başta olmak üzere ortak gündemimizdeki konularda yakın diyalog içerisinde sağladığımız ilerlemeleri memnuniyetle ele aldık" ifadesini kullandı.

İŞBİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRECEK ADIMLAR

Bakan Bolat, Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nda çizilen yol haritası doğrultusunda, kamu alımları ve dijital ticaret gibi yeni alanlarda mevcut işbirliğini daha da derinleştirecek adımları görüştüklerine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"AB'nin yeni dönem sanayi ve yatırım stratejileri kapsamında şekillenen "Made in EU" yaklaşımının, Gümrük Birliği ortaklığımızı ve köklü ekonomik entegrasyonumuzu destekleyecek bir vizyonla ele alınması yönündeki ortak anlayışımızı teyit ettik." değerlendirmesinde bulundu.