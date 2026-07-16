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Gündem Naci Görür korkuttu: Büyük depremi tez zamanda bekliyoruz
Gündem

Naci Görür korkuttu: Büyük depremi tez zamanda bekliyoruz

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Naci Görür korkuttu: Büyük depremi tez zamanda bekliyoruz

Çanakkale açıklarında meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının Küçükkuyu Fayı üzerinde gerçekleştiğini belirterek, Marmara'nın kuzey koluna dikkat çekti. Görür, "Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem, saat 22.15'te, Ayvacık'a yaklaşık 37,7 kilometre mesafede ve 13 kilometre derinlikte kaydedildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolu üzerinde bulunan Küçükkuyu Fayı üzerinde meydana geldiğini belirtti.

"Marmara geriliyor"

Depremin küçük ve sığ bir sarsıntı olduğunu ifade eden Görür, şu değerlendirmede bulundu:

"Sığ ve küçük bir deprem oldu. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolu olarak kabul edilen bu zon gösteriyor ki Marmara Bölgesi geriliyor. Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz."

Görür'ün açıklaması, Marmara Bölgesi'nde beklenen olası büyük depreme ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, deprem gerçeğine karşı yapı stokunun güçlendirilmesi ve bireysel hazırlıkların ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

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