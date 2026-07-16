‘Dezenformasyonlara dikkat’ denilince gülüp geçiyordunuz! Laikçi Pelin Batu günah çıkarttı

Kahramanmaraş merkezli, 11 ilimizi sarsan asrın felaketi sırasında, devletin tüm kurumlarıyla sahada verdiği devasa mücadeleyi görmezden gelerek kirli bir algı operasyonuna girişen malum zihniyet, sığındıkları yalan limanları bir bir çökünce şimdi de günah çıkartmaya başladı. Deprem döneminde AFAD ve Kızılay gibi milli kurumlarımızı itibarsızlaştırmak amacıyla “Devlet yok, Ahbap var” dezenformasyonuna sarılan solak camianın öne çıkan isimleri, Ahbap soruşturması sonrası teker teker çark etti.

PELİN BATU TÜKÜRDÜĞÜNÜ YALADI

Bu kirli algı operasyonlarının maşası olduğunu itiraf etmek zorunda kalan Pelin Batu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla adeta bir teslimiyet belgesine imza attı. Vaktiyle devletin asil mücadelesini karalamak için attığı tweeti korkuyla silen Batu, “Deprem döneminde paylaştığım içeriği kaldırdım. Başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere tüm halkımızdan içtenlikle özür diliyorum. Çok pişmanım.” sözleriyle, içine düştükleri dezenformasyon çukurunu açıkça itiraf etti. Bir diplomat kızı olduğunu hatırlatarak, “Bana yakışmadı” diyen Batu’nun çarkı, milli felaketleri devlete saldırma aparatına dönüştürenlerin elinde sonunda nasıl aciz kalacaklarını bir kez daha gösterdi.

ÖNCE SALDIR, SIKIYI GÖRÜNCE ÖZÜR DİLE

Asrın felaketinde gece gündüz demeden milletinin yaralarını saran devlet yöneticilerini hedef alıp, kurulan dezenformasyon tezgahlarına gönüllü figüran olanların bu geç gelen pişmanlıkları, kamuoyunda hiçbir karşılık bulmadı. Batu’nun samimiyetsiz özür metnine cevap veren vatandaşlar, “Zor günde devletin karşısında yer al, devlet harekete geçince özür dileyip günah çıkar… Yemezler” yorumları yaptılar.

Yalan ve iftira üzerine kurulu muhalefet tarzının er ya da geç çökmeye mahkum olduğu, Pelin Batu’nun bu tarihi itirafıyla bir kez daha tescillenmiş oldu.

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE HER FIRSATTA SAVAŞ AÇMIŞTI!

Deprem sürecinde devleti lekelemeye çalışan Pelin Batu’nun vukuatları bununla da sınırlı değil. Kendisini her fırsatta “Kemalist” ve “ateist” olarak tanımlayan Batu, bu toprakların aziz inancına ve manevi değerlerine yabancılığını her platformda sergilemekten geri durmamıştı.

İslam medeniyetinin değerleriyle barışamadığı gibi, doğan çocuğuna da bu asil milletin kültürüne tamamen yabancı, adeta bir "gâvur ismi" vererek yerli ve milli olan her şeye karşı takındığı mesafeli zihniyeti gözler önüne sermişti. “Atatürk olmasa çocuklarımızın adı Yorgo olurdu” diyen Kemalistlerin bayrak taşıyanı Batu, çocuğuna, “Rafael” ismini vermişti.

Üstelik bu karanlık zihniyet, 2017 yılındaki anayasa referandumu sürecinde de sahneye çıkmış; kameralar karşısında salya sümük gözyaşı dökerek, “Annem benim için korkuyor. Kızının hapse girmesinden korkuyor. Kızının sokakta vurulmasından korkuyor. Ben ‘Hayır’ diyorum. Çünkü bu kadar çok annenin korkmasından içim ağlıyor artık.” şeklindeki akla ziyan tiyatrolarla aziz milletimizden "Hayır" oyu dilenmişti.

Bugün köşeye sıkışınca devletten ve milletten samimiyetsizce özür dileyen bu figürün geçmişi, aslında takınılan kirli tavrın tesadüf olmadığını, milli ve manevi ne varsa kökten bir karşıtlık barındırdığını bir kez daha açıkça ortaya koydu.