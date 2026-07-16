Okan Buruk'tan Icardi'ye jest

Okan Buruk, üst düzey oyuncuları kadroya katmaya çalıştıkları için transfer süreçlerinin biraz uzadığını söyledi. Transfer yapmanın çok kolay olmadığını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, şunları söyledi: "Transfer yaparken kulüpleri ve oyuncuları ikna etmeniz gerekiyor. Elit oyuncular almaya çalışıyoruz. Bu da bir süreç istiyor. Türkiye'ye oyuncu getirmek kolay değil. Birçok genç oyuncu öncelikle İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya'da forma giymek istiyor. Biz burada 6 veya 7. seçenek oluyoruz. Oyuncular bu ligi bir kariyer düşüşü olarak görebiliyor. Biz, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. Bu çok önemli. Avrupa maçlarında statta oluşturduğumuz atmosferle yukarılara gittik. Birebir konuştuğunuzda oyuncuyu daha iyi ikna edebiliyorsunuz ama yine de futbolcuların birinci tercihi Türkiye olmayabiliyor. Bazen de fazla para vererek oyuncuyu getirmek zorunda kalabiliyoruz. Bu durum da eleştiriliyor. Oyuncuları getirmek için daha fazla para vermek zorunda kalabiliyoruz."