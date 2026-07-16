Okan Buruk'tan Icardi'ye jest

Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin ayrılığından dolayı hüzünlendiklerini aktaran Okan Buruk, "Icardi, Galatasaray için bir ikondu. Galatasaray'ın başarısı için saha içinde ve dışında büyük hizmetler verdi. Son 4 sezondaki şampiyonluklarda performansı önemliydi. Bu tür ayrılıklar zor oluyor. Dries Mertens ve Fernando Muslera'da da bunu yaşadık. Baktığımızda hepimiz gelip geçiciyiz. Ben de buna dahilim. Aslolan Galatasaray. Burada bıraktığınız iz önemli. Icardi de önemli bir iz bıraktı. Herkesi kendine hayran etti. Çocukları Galatasaraylı yaptı. Kulübümüz, mayıs ayında Icardi'ye teklif yaptı. Yaklaşık 1-2 ay süre geçti ve antrenmanlara başladık. Dün kesin bir şekilde bu iş belli oldu. Gönül isterdi ki Icardi ile bir sezon daha geçirelim. Ona veda etme şansımız olursa mutlu oluruz. Böyle bir şans gelirse ona layık şekilde bir veda hazırlamak çok değerli olur. Ona doyamadık. Her şey için Icardi'ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.