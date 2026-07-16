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Gündem Ataşehir'de İETT otobüsü alev alev yandı EGO’ya misilleme
Gündem

Ataşehir'de İETT otobüsü alev alev yandı EGO’ya misilleme

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Geçtiğimiz gün Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO otobüsü bir dükkana girerek 7 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu. Bu günde Ekrem’in İETT’si Mansur’un EGO’suna nazire yapar gibi yanarak kül oldu. CHP’li iki belediyenin beceriksizlikte yarışması ise vatandaşı tedirgin ediyor.

Ataşehir ilçesinde seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Ataşehir Büyükbakkalköy yolu Ayazoğlu Caddesi, Büyükbakkalköy Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki İETT otobüsünün motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Motor kısmından yükselen dumanları fark eden sürücü aracı durdurarak yolcuları tahliye etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, otobüsün motor kısmında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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