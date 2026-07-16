DEM Parti heyeti MHP lideri Bahçeli ile görüşüyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Terörsüz Türkiye sürecinde trafik hızlandı. DEM Parti heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Bahçeli'nin Meclisteki makamında gerçekleşen görüşmeye, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar katıldı.
DEM PARTİ AK PARTİ İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Öte yandan İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, 'Terörsüz Türkiye' kapsamında AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile dün bir araya gelmişti.
Görüşmede, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarının ardından gündeme gelen yasal düzenlemeler ile sürecin bundan sonraki aşamalarının ele alındığı belirtilmişti.
Görüşme, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programlarının ardından gerçekleşti. Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.