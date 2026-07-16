Çok sayıda gözaltı var! Beykoz Belediyesi’nde ikinci dalga operasyon
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beykoz Belediyesindeki rüşvet ve irtikap iddialarına yönelik yürütülen soruşturmanın ikinci aşamasında, düzenlenen operasyonla 6 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Alaattin Köseler dönemine ilişkin "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.
Bu kapsamda, soruşturma evrakı kapsamındaki deliller, müşteki beyanları ve etkin pişmanlık kapsamında verilen şüpheli ifadeleri neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen ve aralarında iş insanları, Beykoz Belediyesi meclis üyesi ve dönemin belediye çalışanlarının bulunduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturmada ikinci dalga kapsamında yapılan operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alınırken, 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.