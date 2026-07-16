Haluk Levent 7 yıl önceden uyarmış: Satarım sizi!

Ahbap Derneği’ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Haluk Levent hakkında yeni gelişmeler yaşanırken, şarkıcının 2019 tarihli paylaşımı yeniden gündem oldu. Levent’in o dönem “Türkiye’nin en güvendiği ünlüleri” listesinde ilk sıraya yerleşmesinin ardından yaptığı yorum dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Haluk Levent hakkında “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” suçlamaları yer aldı.

990 milyon lira bahis

Soruşturma dosyasında Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Ayrıca Ahbap Derneği hesabından asistanı Yeliz Kaya’nın hesabına 120 milyon lira para aktarıldığı iddia edildi.

2019’daki paylaşımı yeniden dolaşıma girdi

Haluk Levent’in 2019 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, son gelişmelerin ardından akıllara geldi.

Haluk Levent’in o dönem yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Levent’in, "Bu yıl da 1. seçmişsiniz... Gururum okşanmıyor değil... Ama bana fazla güvenmeyin... Her an satabilirim sizi... Geçen yıl satmadım bu yıl satarım valla! Her an!"