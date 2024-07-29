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Medya Zafer Şahin'den Fatih Altaylı'ya tokat gibi tepki! 'Pazar pazar oturmuş video çekmiş'
Medya

Zafer Şahin'den Fatih Altaylı'ya tokat gibi tepki! 'Pazar pazar oturmuş video çekmiş'

Yeniakit Publisher
2024-07-29 14:56:00 - 2024-07-29 15:06:57
Zafer Şahin'den Fatih Altaylı'ya tokat gibi tepki! 'Pazar pazar oturmuş video çekmiş'

Gazeteci Zafer Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e tepkisini adeta bir İsrailli gibi hedef alan Fatih Altaylı'ya tokat gibi sözlerle karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün siyonist İsrail'e yönelik önemli mesajlar verdi.

Savunma Sanayiimizdeki atılımlara dikkat çeken Erdoğan, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım, atalım." dedi.

Altaylı adeta bir İsrailli gibi konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine siyonist bakanlardan hadsiz karşılıklar gelirken Fatih Altaylı da adeta bir İsrailli gibi çıkışta bulundu. Altaylı, "Madem bu kadar gücün var önce Kandil'i temizle. Burnunun dibinde PKK'ya operasyon yapınca ABD'den dayak yiyorsun. Sallamak serbest. Yaptırmazlar, kafana odunla vururlar." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Zafer Şahin de Altaylı'ya tokat gibi sözlerle karşılık verdi.

"Hemen nasıl da saldırıya geçmişler… Pazar pazar oturmuş video çekmiş! Artık nasıl panikledilerse.." diyen Şahin sözlerine şöyle devam etti:
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"Cumhurbaşkanı o konuşmada Savunma Sanayiinde güçlü olmanın önemine değindi. Konuşmanın tamamını dinleyince mesaj daha net anlaşılıyor.

ABD’den dayak yemeye gelince. Fırat Kalkanından bu yana Suriye’de, Irak’ta ABD ‘ye rağmen operasyon üstüne operasyon yapıyor Türkiye. Sizin Jo’ların Donoldların, Benjiminlerin öfkesi tam da bu yüzden.

Çok değil bak. Bir kere , bir meselede de ülkenizin yanında olun. Becerebiliyorsanız, içinizden geliyorsa tabi.."

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