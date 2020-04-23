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Zafartepeçalköy pazarında sıkı denetim

Kütahya’nın Altıntaş İlçesine bağlı Zafertepeçaköy’de kurulan açık pazar Kaymakam Mustafa Sait Arcaklıoğlu ve kolluk kuvvatleri tarafından Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetlendi.

2020-04-23 10:36:36 -
Zafartepeçalköy pazarında sıkı denetim

Kütahya’nın Altıntaş İlçesine bağlı Zafertepeçaköy’de kurulan açık pazar Kaymakam Mustafa Sait Arcaklıoğlu ve kolluk kuvvatleri tarafından Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetlendi.


Alınan karar gereği Zafertepeçalköy pazarına dışarıdan esnaf girişinin yasaklandığı, ilçe pazarında denetim yaptıklarını belirten Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, "Sebze ve meyve pazarında girişler kontrollü bir şekilde yapılıyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar tespit edilirse yasal işlemler yapılıyor. Kolluk kuvvetlerimiz ve görevli arkadaşlarımız esnafımıza ateş ölçümü ve ürünlerin fiyat kontrollerini yapıyor. Ayrıca pazarcı esanafımıza eldiven ve maske dağıtılırken pazara giriş yapan tüm vatandaşlara da maske veriliyor" dedi.

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