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Ekonomi Fitch İngiltere'nin kredi notunu doğruladı
Ekonomi

Fitch İngiltere'nin kredi notunu doğruladı

Yeniakit Publisher
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Fitch İngiltere'nin kredi notunu doğruladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere 'nin uzun vadeli kredi notunu "AA-", not görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere 'nin uzun vadeli kredi notunu "AA-", not görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti.

Fitch'in açıklamasında, İngiltere'nin kredi notunun; yüksek gelirli, büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomisi, esnek ekonomik yapısı, güvenilir makroekonomik politika çerçevesi ve derin sermaye piyasalarından sağlanan finansman imkanları tarafından desteklendiği belirtildi. Sterlinin uluslararası rezerv para birimi olmasının da ülkenin kredi profilini güçlendirdiği ifade edildi.

Buna karşın Fitch, İngiltere'nin yüksek kamu ve dış borcunun kredi notu üzerinde baskı oluşturan unsurlar arasında yer aldığına dikkat çekti.

 

Açıklamada ayrıca, Andy Burnham'ın başbakanlık görevini devralmasının, İngiltere'de son 10 yılı aşkın sürede yaşanan altıncı liderlik değişimi olduğuna işaret edildi. Buna rağmen Fitch, mevcut yasama döneminin geri kalanında ülkede daha fazla siyasi istikrar sağlanmasını beklediğini bildirdi.

Fitch, İngiltere 'nin mali kurallarında veya makroekonomik politikalarında kısa vadede önemli bir değişiklik öngörmezken, bir sonraki genel seçime yaklaşıldıkça mali politikaya ilişkin belirsizliğin artabileceği değerlendirmesinde bulundu.

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