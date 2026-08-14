Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi Terörsüz Türkiye vurgusu! 40 yıllık belaya nokta konuyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"AK Parti, bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu, kumaşını millet dokudu, hamurunu millet yoğurdu. Yapamazlar dediler, yaptık, hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin, milletin özgüvenini yükselttik.

Ekonomide, sağlıkta, eğitimde, ulaştırmada Türkiye'ye tarihinin en büyük yatırımlarını, en büyük projelerini kazandırdık. Milletten aldığımız yetkiyi de topladığımız kaynakları da yine milletimiz için, ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.

36 milyar dolar olan yıllık ihracatımız, haziran ayında 278 milyar dolara çıktı. Milli gelirimiz 240 milyar dolardan, 1 trilyon 600 milyar dolara ulaştı. Dünyanın 21'inci büyük ekonomisi olan Türkiye, 2025 yılı itibarıyla dünyada 16'ncı, Avrupa'da 6'ncı sıraya yükseldi.

"FATİH'İN EMANETİ AYASOFYA'YI YENİDEN İBADETE AÇTIK"

Başörtüsü yasağına son vereceğiz dedik, üniversitede, okulda, kamuda son verdik. Üniversiteye girişte katsayı adaletsizliğini kaldıracağız dedik, kaldırdık. Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri kıracağız dedik, Fatih’in emaneti Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifini yeniden ibadete biz açtık.

"GABAR'DA GÜNLÜK 83 BİN VARİL PETROL ÜRETİYORUZ"

Piyade tüfeğini bile dışarıdan alan bir ülkeyi, kendi savaş gemisini, insansız uçağını, helikopterini, tankını, füzesini, denizaltısını yapar hale getirdik. Terörün kol gezdiği Gabar’da günlük 83 bin varil petrol üretiyoruz. Karadeniz’deki keşfimiz sayesinde bugün milyonlarca evde kendi doğal gazımız kullanılıyor. Başkalarının ürettiği araçlara gıptayla bakmıyor, TOGG’u gördükçe gurur duyuyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle, ülkemizin en kronik sorunlarından olan yönetimde istikrar meselesini çözüme kavuşturduk.

"KİMSE BİZDEN YORULMA BEKLEMESİN"

Bizi yolumuzdan çevirmek istediler. Darbe senaryosu yazdılar, provokasyon yaptılar, hepsini püskürttük. 25 yıl sonra işte buradayız. Sapasağlam burada, milletin huzurundayız. İlk günkü aşkımızla, ilk günkü kararlılığımızla Ankara Millet Bahçesi'ndeyiz. Çeyrek asırda büyük işler başardık ama bitmedi. Hiçbir zaman bitmeyecek. Kimse bizden yorulma beklemesin.

Daha yeni başlıyoruz. Türkiye'yi işte bu hareket, bu kadro, bu gençler, onların çocukları, torunları inşallah önce 2053'e, sonra da 2071'e taşıyacak. Türkiye'nin son 25 yılına olduğu gibi, geleceğine de işte bu hareket damga vuracak. Daha yapacak çok işimiz var.

"TÜRKİYE'Yİ 40 YILLIK SIKINTIDAN KURTARIYORUZ"

'Terör sorununu biz çözeceğiz' dedik. Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi 40 yıllık sıkıntıdan kurtarıyoruz. Şunu unutmayacağız, bizim en büyük sermayemiz kardeşliğimizdir. Kardeşliği korursak, bu ülkeye hiç kimse kem gözle bakamaz. Bu ülkeyi kardeşlik büyütecek, kardeşlik güçlendirecek. 21'inci yüzyılı, inşallah kardeşlik 'Türkiye Yüzyılı' yapacağız, hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak bu meseleyi tamamen çözerek, evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyoruz. Bakın biz, sadece terör sorununu bitirmiyoruz. İnşallah terörle birlikte, Türkiye'nin içini karıştıran, o emperyalist planı da alt üst ediyoruz."