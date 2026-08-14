Alihan Kuriş’e “İki peygamber yetkisi” verilmiş!!! Mehmet Görmez o diyaloğu açıkladı

Süleymancılar cemaatinin liderliğine 2016 yılında geçen Alihan Kuriş hakkında cemaat içerisinde kullanıldığı öne sürülen ifadeler, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in anlattığı dikkat çekici bir görüşmeyle yeniden tartışmaya açıldı.

Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren videoda Görmez, Alihan Kuriş'le gerçekleştirdiği görüşmede kendisine yönelttiği soruları ve aldığı cevapları anlatıyor.

Tartışmanın merkezinde ise Kuriş'e atfedildiği belirtilen olağanüstü dini yetkiler bulunuyor.

GÖRMEZ DOĞRUDAN SORDU: “SİZ İKİ PEYGAMBER YETKİSİNE SAHİP MİSİNİZ?”

Mehmet Görmez'in anlatımına göre, cemaat içerisinde Alihan Kuriş'in konumuna ilişkin kullanılan ifadelerin kendisine ulaşmasının ardından Kuriş'i çağırarak konuyu doğrudan sordu.

Görmez, Kuriş'e:

“Siz iki peygamber yetkisine sahip misiniz?”

sorusunu yönelttiğini aktardı.

Alihan Kuriş'in bu soruya verdiği cevabın ise son derece kısa ve net olduğunu belirten Görmez, Kuriş'in:

“Hâşâ!”

dediğini ifade etti.

“HEM HZ. PEYGAMBER'İN HEM HZ. İSA'NIN YETKİSİ...”

Ancak Görmez'in sorgulaması bununla sınırlı kalmadı.

Eski Diyanet İşleri Başkanı, Kuriş'e kendisinin de bulunduğu bir ortamda dile getirildiğini söylediği çok daha çarpıcı sözleri hatırlattı.

Görmez'in aktardığına göre söz konusu ortamda:

“Hem Hz. Peygamber'in hem de ahir zamanda gelecek olan Hz. İsa'nın yetkisi bizim efendimize verilmiştir”

denilmişti.

Görmez, bu sözlerin Alihan Kuriş'in bulunduğu ortamda dile getirildiğine dikkat çekerek asıl soruyu yöneltti:

“Ve siz orada dinliyorsunuz, niye bunu reddetmediniz?”

ALİHAN KURİŞ'İN CEVABI: “BEN MÜHENDİS BİR ADAMIM”

Görmez'in aktardığı diyalogda Alihan Kuriş'in bu soruya verdiği cevap da dikkat çekti.

Kuriş'in kendisine:

“Vallahi hocam, ben mühendis bir adamım. Hocalar öyle dedi, ben de bir şey diyemedim.”

şeklinde cevap verdiğini anlatan Görmez, yaşanan görüşmeyi kamuoyuyla paylaştı.

Böylece Kuriş'in kendisine “iki peygamberin yetkisine sahip olma” gibi bir vasıf yüklenmesini doğrudan reddettiği, ancak Görmez'in anlatımına göre bu ifadelerin kullanıldığı ortamda neden müdahale etmediğinin de kendisine sorulduğu ortaya çıktı.

TARTIŞMANIN MERKEZİNDE “DİNİ YETKİ” VAR

Görmez'in aktardığı konuşma, dini yapılardaki liderlik anlayışı ve kişilere olağanüstü dini yetkiler atfedilmesi tartışmasını da yeniden gündeme taşıdı.

İslam inancında Hz. Muhammed'in son peygamber olduğu açık bir şekilde kabul edilirken herhangi bir dini yapı liderine peygamberlik makamına ait yetkilerin atfedilmesi teolojik açıdan son derece ağır bir iddia niteliği taşıyor.

Bu nedenle Görmez'in Kuriş'e doğrudan “Siz iki peygamber yetkisine sahip misiniz?” sorusunu yöneltmesi ve Kuriş'in bunu “Hâşâ” diyerek reddetmesi, videonun en dikkat çekici bölümünü oluşturuyor.

“NEDEN ORADA REDDETMEDİNİZ?”

Görmez'in anlatımında öne çıkan ikinci nokta ise söz konusu iddianın doğru olup olmadığı kadar, Kuriş'in bulunduğu ortamda bu tür ifadeler kullanıldığında nasıl bir tavır aldığı.

Eski Diyanet İşleri Başkanı'nın “Siz orada dinliyorsunuz, niye bunu reddetmediniz?” sorusu, tartışmanın merkezine bu noktayı taşıyor.

Kuriş'in ise kendisinin mühendis olduğunu ve dini konularda “hocaların” söylediklerine karşılık veremediğini ifade ettiği aktarılıyor.

Görmez'in yıllar sonra anlattığı bu diyalog, Alihan Kuriş ve Süleymancılar cemaatine ilişkin tartışmaların yeniden yoğunlaştığı bir dönemde sosyal medyada tekrar gündeme geldi.