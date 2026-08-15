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Dünya Pezeşkiyan’dan teröristleri heveslendirecek sözler! ‘Sorunlarimiz arttı, gelirimiz azaldı’
Dünya

Pezeşkiyan’dan teröristleri heveslendirecek sözler! ‘Sorunlarimiz arttı, gelirimiz azaldı’

Yeniakit Publisher
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Pezeşkiyan’dan teröristleri heveslendirecek sözler! ‘Sorunlarimiz arttı, gelirimiz azaldı’

Geçtiğimiz günlerde “Bizi Suriye gibi yıkmak istediler” diyerek Şara yönetimi ve Türkiye’ye sataşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in işine gelecek açıklamalar yapmaya devam ediyor. İran dini lideri Hamaney ve komutanların, halkı cesaretlendirip düşmana gözdağı veren açıklamalarına rağmen Pezeşkiyan, “Sorunlarımız arttı ve gelirlerimiz azaldı, artık petrol satamıyoruz” dedi.

Geçtiğimiz günlerde “Bizi Suriye gibi yıkmak istediler” diyerek Şara yönetimi ve Türkiye’ye sataşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in işine gelecek açıklamalar yapmaya devam ediyor. İran dini lideri Hamaney ve komutanların, halkı cesaretlendirip düşmana gözdağı veren açıklamalarına rağmen Pezeşkiyan, “Sorunlarımız arttı ve gelirlerimiz azaldı, artık petrol satamıyoruz” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail ile savaş sonrasında ülkedeki ekonomik sorunların geçmişe kıyasla ağırlaştığını belirterek, yüksek fiyatların arkasında artan maliyetler ve petrol satışı azaldığı için düşen devlet gelirlerinin bulunduğunu söyledi.

İran basınına göre, bir toplantıda konuşan Pezeşkiyan, ABD'nin deniz ablukasından söz etmeden, ithal ürünlerin geçmişte daha doğrudan yollarla ülkeye ulaştığını, bugün ise çeşitli güzergahlardan geçirilerek İran’a sokulabildiğini belirterek, bunun ürünlerin nihai maliyetini yükselttiğini ifade etti.

 

İran Cumhurbaşkanı, devlet gelirlerindeki düşüşe de dikkati çekerek, "Bizim gelirimiz de azaldı. Eskiden petrol satıyorduk, şimdi satamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, ülkedeki sanayi tesislerinin gördüğü zararın da ekonomik tabloyu ağırlaştırdığını belirterek, "Bir sürü fabrikayı vurdular ve tahrip ettiler." dedi.

Bu durumun vergi gelirlerini de etkilediğini vurgulayan Pezeşkiyan, "Fabrikalardan vergi de toplayamıyoruz, sadece o da değil üstüne onlara para da vermek zorundayız ki ayakta kalabilsinler." diye konuştu.

Pezeşkiyan, yaşanan ekonomik sıkıntıların boyutunu ise "Sorunumuz kat kat arttı ve gelirimiz de azaldı." sözleriyle özetledi.

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