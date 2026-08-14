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Spor Galatasaray - Çorum FK \ CANLI ANLATIM
Spor

Galatasaray - Çorum FK \ CANLI ANLATIM

Yeniakit Publisher
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Galatasaray - Çorum FK \ CANLI ANLATIM

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Arca Çorum FK'yi ağırlıyor. Karşılaşma Galatasaray 0 - 0 Çorum FK skoruyla devam ediyor

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Galatasaray 0 - 0 Çorum FK

34' Sol kanattan ceza sahasına giren Barış son çizgiden içeri çevirdi. Osimhen'in vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

32' Sarı Kart - Yunus Akgün

30' Abdülkerim ceza yayının gerisinden kaleyi yokladı. Abdülkerim'in şutunda top farklı şekilde auta gitti.

25' Orta sahadan yapılan ortada Yunus Akgün ceza sahasında kafayla topu ağlara gönderdi. Ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

25' Osimhen'in ceza yayının sağından yaptığı vuruşta kaleci son anda kurtardı.

 

15' Barış Alper sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Osimhen'in kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

11' Ramirez sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Kyziridis'in kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

9' Sara ceza yayı çizgisinden kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Sara'nın şutunda top barajdan sekerek kornere gitti.

7' Yunus sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında topu savunma kafayla uzaklaştırdı.

5' Galatasaraylı oyuncular seri paslaşmalarla boşluk bulmaya çalışıyor.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

 

 

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen

Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Berat, Fredy, Karlsbakk, Serdar, Kyziridis, Ramirez

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