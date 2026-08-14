Galatasaray - Çorum FK \ CANLI ANLATIM
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Arca Çorum FK'yi ağırlıyor. Karşılaşma Galatasaray 0 - 0 Çorum FK skoruyla devam ediyor
CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
Galatasaray 0 - 0 Çorum FK
34' Sol kanattan ceza sahasına giren Barış son çizgiden içeri çevirdi. Osimhen'in vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
32' Sarı Kart - Yunus Akgün
30' Abdülkerim ceza yayının gerisinden kaleyi yokladı. Abdülkerim'in şutunda top farklı şekilde auta gitti.
25' Orta sahadan yapılan ortada Yunus Akgün ceza sahasında kafayla topu ağlara gönderdi. Ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.
25' Osimhen'in ceza yayının sağından yaptığı vuruşta kaleci son anda kurtardı.
15' Barış Alper sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Osimhen'in kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
11' Ramirez sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Kyziridis'in kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
9' Sara ceza yayı çizgisinden kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Sara'nın şutunda top barajdan sekerek kornere gitti.
7' Yunus sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında topu savunma kafayla uzaklaştırdı.
5' Galatasaraylı oyuncular seri paslaşmalarla boşluk bulmaya çalışıyor.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen
Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Berat, Fredy, Karlsbakk, Serdar, Kyziridis, Ramirez