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Dünya Trump’ın Hürmüz çıkışına sert yanıt! Resmen dalga geçtiler
Dünya

Trump’ın Hürmüz çıkışına sert yanıt! Resmen dalga geçtiler

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Trump’ın Hürmüz çıkışına sert yanıt! Resmen dalga geçtiler

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nı “ABD toprağı ilan edeceği” yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Garibabadi, İran’ın tehdit veya güç gösterisiyle geri adım atmayacağını söyledi.

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol tartışması karşılıklı açıklamalarla büyüyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump’ın boğaza ilişkin sözlerini hedef aldı.

Garibabadi, “Hürmüz Boğazı, ne tweetle ele geçirilebilir ne uçak gemisiyle ne emir çıkararak ne de seçim konuşmasıyla... İran ne tehditten korkar ne de güç gösterisiyle sindirilebilir.” ifadelerini kullandı.

“HÜRMÜZ BOĞAZI İRAN’INDIR”

ABD’nin İran karşısında stratejik ve ağır yenilgiler aldığını kabul etmesi gerektiğini savunan Garibabadi, Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik iddiasını yineledi.

Trump’a seslenen Garibabadi, “Hürmüz Boğazı İran’ındı, İran’ındır ve İran’ın olacaktır. Bu boğaz, yalnızca İran’ın emriyle kapanacak ve açılacak ve gerçek yenilgiyi kabul etmediğiniz ve hayallerden vazgeçmediğiniz sürece, İran abluka uygulamaya devam edecektir.” açıklamasında bulundu.

TRUMP “ABD TOPRAĞI İLAN EDECEĞİM” DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Donanması’nın Hürmüz Boğazı’nda tam abluka uyguladığını ileri sürmüş ve “İran’ı tamamen mağlup ettikten sonra, çok geçmeden Hürmüz Boğazı’nı ABD toprağı ilan edeceğim.” demişti.

Trump, önceki gün yaptığı başka bir sosyal medya paylaşımında da ABD’nin boğaz üzerinde “tam kontrole” sahip olduğunu ve bu kontrolü sürdürebileceğini düşündüğünü belirtmişti.

TAHRAN’DAN KONTROL İDDİASINA YALANLAMA

İran’da savaş faaliyetlerini koordine eden en üst askerî birim olan Hatemül Enbiya Merkez Karargâhı’nın Sözcüsü İbrahim Zülfikari de Trump’ın açıklamalarını reddetti.

Zülfikari, İran’ın izni ve gözetimi dışında hiçbir geminin Hürmüz Boğazı’ndan geçemeyeceğini savundu.

İranlı yetkililer, ABD’nin bölgedeki müdahalelerine ve deniz ablukasına son vermemesi, ayrıca Tahran ile Washington arasında 17 Haziran’da imzalanan mutabakatın gereklerini yerine getirmemesi durumunda boğazın açılmayacağını belirtiyor.

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