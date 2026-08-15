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Gündem MSÜ Rektör Yardımcısı, 3. Ordu Komutanı oldu
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MSÜ Rektör Yardımcısı, 3. Ordu Komutanı oldu

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MSÜ Rektör Yardımcısı, 3. Ordu Komutanı oldu

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle TSK’da 205 general ve amiral atanırken Erzincan 3. Ordu ve İl Jandarma komutanlıklarında üst düzey görev değişimi gerçekleşti.

Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Korgeneral Burhan Aktaş, Erzincan 3. Ordu Komutanı olarak atandı.
Genelkurmay Başkanlığı emrinde bulunan Tümgeneral Özkan Ulutaş ise Erzincan 3. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı görevine getirildi.

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