ABD'yi şok eden olay: Hepsinin uçuşları askıya alındı!
ABD kara kuvvetleri 12 Ağustos'ta Teksas'ta meydana gelen ve 2 askerin hayatını kaybetmesine neden olan kazadan sonra, Apache tipi helikopterlerin eğitim uçuşlarını askıya aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD kara kuvvetleri 12 Ağustos'ta Teksas'ta meydana gelen ve 2 askerin hayatını kaybetmesine neden olan kazadan sonra, Apache tipi helikopterlerin eğitim uçuşlarını askıya aldı.
NN'in haberine göre, ABD ordusu Texas'taki Fort Hood askeri üssü yakınlarında meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı.
Bir AH-64 Apache tipi helikopterinin 12 Ağustos'ta bir tarlaya düşmesinin ardından yapılan açıklamada, tüm Apache tipi helikopter eğitim uçuşlarının askıya alındığı bildirildi.
Açıklamada, "Bu durdurma kararı, kazanın temel nedenini daha iyi anlayana kadar yürürlükte kalacaktır." ifadesi kullanıldı.
AH-64 Apache filosu Apache helikopterleri, ABD Kara Kuvvetleri'nin ana taarruz helikopteri olarak görev yapıyor. Texas'taki kaza, son dönemde meydana gelen askeri havacılık kazaları zincirine eklendi.
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