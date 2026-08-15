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Türkiye
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Yeniakit Publisher
Tekirdağ'da poyraz fırtınası hayatı felç etti! Ağaçlar devrildi, sahil kesimi teyakkuza geçti!

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Tekirdağ'da poyraz fırtınası hayatı felç etti! Ağaçlar devrildi, sahil kesimi teyakkuza geçti!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli rüzgar uyarılarının ardından Tekirdağ'da aniden bastıran poyraz fırtınası günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

#1
Foto - Tekirdağ'da poyraz fırtınası hayatı felç etti! Ağaçlar devrildi, sahil kesimi teyakkuza geçti!

Meteorolojinin kuvvetli rüzgar uyarısının ardından Tekirdağ'da etkili olan poyraz hayatı olumsuz etkiledi. Süleymanpaşa ilçesi Alkaya sahilinde bazı ağaçlar devrildi.

#2
Foto - Tekirdağ'da poyraz fırtınası hayatı felç etti! Ağaçlar devrildi, sahil kesimi teyakkuza geçti!

Kentte poyrazın hızı saatte yaklaşık 40 kilometreye ulaşırken, hava sıcaklığı ise 25 derece olarak ölçüldü. Özellikle sahil kesimlerinde hissedilen kuvvetli rüzgar, ağaçların dallarının kırılmasına ve bazı ağaçların devrilmesine neden oldu.

#3
Foto - Tekirdağ'da poyraz fırtınası hayatı felç etti! Ağaçlar devrildi, sahil kesimi teyakkuza geçti!

Poyrazın etkisini gün içerisinde sürdürmesi beklenirken, ekiplerin sahil ve kent genelindeki muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirlerini sürdürdüğü öğrenildi.

#4
Foto - Tekirdağ'da poyraz fırtınası hayatı felç etti! Ağaçlar devrildi, sahil kesimi teyakkuza geçti!

Yetkililer, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu saatlerde vatandaşların özellikle ağaçların, tabelaların, çatıların ve devrilebilecek diğer yapıların yakınında bulunmamaları konusunda dikkatli olmalarını istedi.

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