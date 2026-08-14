Yavuz Ağıralioğlu'na çok sert sözler: “Sen olsan olsan iktidar dilendiğin büyükelçilik kapılarının İngiliz anahtarı olursun”

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut'un, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu hakkında yaptığı konuşma yeniden sosyal medyanın gündemine taşındı.

Bulut, konuşmasında Ağıralioğlu'nun siyasi geçmişinden ülkücülük söylemine, Muhsin Yazıcıoğlu ile geçmişteki ilişkilerinden siyasi tercihlerine kadar birçok başlık üzerinden çok sert eleştiriler yöneltti.

Bulut'un söz konusu konuşmayı 23 Ağustos 2025'te MHP'nin bir etkinliğinde yaptığı, görüntülerin daha sonra sosyal medyada yeniden dolaşıma girdiği kamuoyuna yansımıştı.

“HAYATI BOYUNCA HİÇ OLMADIĞI ÜLKÜCÜLÜĞÜNÜ HATIRLATIYOR”

Yücel Bulut'un eleştirilerinin merkezinde Ağıralioğlu'nun ülkücü kimliğine yaptığı vurgu yer aldı.

Bulut, Ağıralioğlu'nun Anahtar Parti'yi kurduktan sonra Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaptığı konuşmalarda ülkücülük üzerinden siyaset yürüttüğünü savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Anahtar Parti ismiyle kurduğu partiyle Türkiye'nin dört bir yanında, hayatı boyunca hiç olmadığı ülkücülüğünü hatırlatarak, kitlelere ülküdaşlarım diye hitap ederek provoke etmek isteyen gafil, densizliklerine devam ediyor.”

BULUT'TAN “ÜLKÜCÜ HAFIZA” ÇIKIŞI

MHP'li Bulut, Ağıralioğlu'na yönelik eleştirisini Muhsin Yazıcıoğlu üzerinden de sürdürdü.

Ağıralioğlu'nun Yazıcıoğlu'na yönelik söylemlerine tepki gösteren Bulut, ülkücü hareketin geçmişte yaşananları unutmadığını belirterek, Ağıralioğlu ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun yollarının nasıl ayrıldığını bildiklerini söyledi.

Bulut, konuşmasında:

“Bugün istismarını yaptığın Muhsin Yazıcıoğlu ile yollarının nasıl ayrıldığını ben ve ülkücü hafızaya sahip binlerce arkadaşım biliyor.”

ifadelerini kullandı.

“BİRAZ DAHA HADDİNİ AŞARSAN...”

Bulut'un konuşmasının en dikkat çekici bölümlerinden biri de Muhsin Yazıcıoğlu üzerinden yaptığı çıkış oldu.

MHP'li vekil, Ağıralioğlu'na hitaben, “Biraz daha haddini aşarsan dilinden düşürmediğin Yazıcıoğlu ile akıbetlerinizin nasıl bittiğini anlatmak bir ülkücü olarak hepimizin boynuna bir vebal haline gelir” dedi.

Bulut'un bu sözleriyle Ağıralioğlu'nun siyasi geçmişindeki tartışmaların yeniden gündeme gelebileceği mesajını verdiği değerlendirildi.

AĞIRALİOĞLU'NA “BÜYÜKELÇİLİK” ELEŞTİRİSİ

Yücel Bulut'un konuşmasının en sert ifadelerinden biri ise yabancı büyükelçilikler üzerinden geldi.

Ağıralioğlu'nu sert sözlerle hedef alan Bulut, konuşmasını dikkat çeken bir kelime oyunuyla sürdürerek:

“Sen olsan olsan iktidar dilendiğin büyükelçilik kapılarının İngiliz anahtarı olursun.”

ifadelerini kullandı.

“EGOSU VE NEFSİNDEN BAŞKA...”

Bulut'un Ağıralioğlu'na yönelik kişisel siyasi eleştirileri de oldukça sertti.

MHP'li vekil, Ağıralioğlu için “Sen gittiği yere sığamayan, egosu ve nefsinden başka kıble tanımayan bir adamsın” sözlerini kullandı.

Bulut'un açıklamalarının odağında, Ağıralioğlu'nun ülkücü tabana yönelik siyasi söylemlerinin samimiyeti konusundaki eleştirileri yer aldı.