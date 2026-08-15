Bıldırcın yumurtasında saklı moleküler güç! Hedef kanser hücrelerini seçici biçimde baskılamak

Yumurtanın yüksek besin değeri doğrudan bir kanser tedavisi anlamına gelmese de proteinlerin yapısındaki aminoasit dizileri; antioksidan, bağışıklık düzenleyici, antimikrobiyal veya hücre çoğalmasını etkileyebilecek peptitlerin başlangıç materyalini oluşturabildiğini söyleyen Hakan Başlık, "Uzmanların ‘kriptik peptit’ olarak tanımladığı bu kısa diziler, ana proteinin içerisinde başlangıçta pasif halde bulunabiliyor. Protein belirli yöntemlerle parçalandığında veya ilgili peptit biyoteknolojik olarak üretildiğinde yeni bir biyolojik aktivite ortaya çıkabiliyor. Çalışmanın ilk aşamasında bıldırcın ovotransferrininin genetik ve protein dizilerinin tavuk ile diğer kanatlı türlerindeki benzerleriyle karşılaştırılması planlanıyor. Bıldırcına özgü olduğu düşünülen bölgeler belirlendikten sonra, bilgisayar destekli moleküler analizlerle en güçlü peptit adayları seçilebilecek. Üretilecek moleküllerin kolon, meme ve pankreas kanseri hücrelerindeki etkileri ile sağlıklı insan hücrelerindeki güvenlilik profilleri karşılaştırılacak. Hücre çoğalması, apoptoz, oksidatif stres, demir metabolizması ve hücre zarı etkileşimi gibi mekanizmalar araştırılacak" diyerek projenin bilimsel değerinin yalnızca kanser hücrelerinin büyümesinin yavaşlaması değil, molekülün kanser hücresini sağlıklı hücreden ayırabilme yeteneğini belirleyeceğini ileri sürdü.