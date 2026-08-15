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Yerel Şanlıurfa'da zehir tacirlerine darbe! 26 yıl hapis cezası bulunan firari kıskıvrak yakalandı!
Yerel

Şanlıurfa'da zehir tacirlerine darbe! 26 yıl hapis cezası bulunan firari kıskıvrak yakalandı!

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Şanlıurfa'da zehir tacirlerine darbe! 26 yıl hapis cezası bulunan firari kıskıvrak yakalandı!

Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin zehir tüccarlarına ve firari suçlulara yönelik amansız takibi devam ediyor. Uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 26 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zehir taciri, polisin başarılı operasyonuyla yakayı ele verdi.

Şanlıurfa'da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 26 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmaları sonucu hakkında 26 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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