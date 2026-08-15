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Gündem Kırmızı bültenle aranan Serkan Kurtuluş Türkiye’ye getirildi! Bakanlık açıklama yaptı
Gündem

Kırmızı bültenle aranan Serkan Kurtuluş Türkiye’ye getirildi! Bakanlık açıklama yaptı

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Kırmızı bültenle aranan Serkan Kurtuluş Türkiye’ye getirildi! Bakanlık açıklama yaptı

İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşı olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Serkan Kurtuluş’un Arjantin’de yakalandıktan sonra Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Kurtuluş, Brezilya aktarmalı uçuşla İstanbul’a getirildi.

Uluslararası seviyede aranan Serkan Kurtuluş’un Türkiye’ye iade süreci tamamlandı. İçişleri Bakanlığı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada operasyonu “Devletimizin kararlı mücadelesi sınır tanımıyor.” ifadeleriyle duyurdu.

Arjantin’de yakalanan Kurtuluş’un, gerekli işlemlerin ardından Brezilya üzerinden İstanbul Havalimanı’na getirildiği bildirildi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Devletimizin kararlı mücadelesi sınır tanımıyor." ifadesine yer verilerek, Kurtuluş'un, Arjantin'de yakalanmasının ardından Brezilya'dan aktarmalı olarak İstanbul Havalimanı'na getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız ile Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde, 13 bin kilometre uzaktan Türkiye'ye gerçekleştirilen bu iade süreci suçla mücadeledeki kararlılığımızın açık bir göstergesidir. Huzurumuza kasteden hiçbir odak adaletten kaçamayacak. Sınır ötesinde dahi adaleti tecelli ettiren kahraman polislerimize, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımızın emeği geçen tüm mensuplarına teşekkür ediyoruz."

 

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