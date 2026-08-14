CHP'li meclis üyesinin kirli tezgahı patladı! Suç örgütüne azmettiricilikten tutuklandı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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CHP'li meclis üyesi avukat Hülya Şimşek, mafyavari yöntemlerle masum insanları haraca bağlayan bir suç örgütünün azmettiricisi olduğu gerekçesiyle demir parmaklıklar arkasına gönderildi.
Sultangazi Belediye Meclisi üyesi avukat Hülya Şimşek, suç örgütü tarafından tehdit edilen bir kişiden para talep edilmesi olayının azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ş.Ç. isimli kişinin sosyal medya hesapları üzerinden ve farklı numaralardan bir suç örgütü tarafından tehdit edilip para talep edilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
"Tehdit" ve "nitelikli yağma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen Sultangazi Belediye Meclisinin CHP'li üyesi avukat Hülya Şimşek gözaltına alındı.
Şimşek, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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