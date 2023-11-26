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Aktüel Zabıta sokak sokak dolaşıp vatandaşları uyardı
Aktüel

Zabıta sokak sokak dolaşıp vatandaşları uyardı

Yeniakit Publisher
2023-11-26 23:28:00 -
Zabıta sokak sokak dolaşıp vatandaşları uyardı

Batman’da yaşanan selin izleri silinmeye çalışılırken, AFAD ve Meteoroloji’nin peş peşe uyarılarının ardından Batman Belediyesi zabıta ekipleri sokak sokak dolaşarak yaptığı anonslarla vatandaşları muhtemel afete karşı uyarıyor.

Batman’da yaşanan selin izleri silinmeye çalışılırken, AFAD ve Meteoroloji’nin peş peşe uyarılarının ardından Batman Belediyesi zabıta ekipleri sokak sokak dolaşarak yaptığı anonslarla vatandaşları muhtemel afete karşı uyarıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı muhtemel sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıların ardından Batman Valiliği ve Batman Belediyesince bir dizi önlem alındı. Batman’da geçen hafta 3’ü çocuk 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan sel kaynaklı olumsuzlukların tekrar yaşanmaması için belediye zabıta ekipleri sokak sokak dolaşarak yaptığı anonslarla vatandaşları afetlere karşı önlem almaları konusunda uyardı.
Batman Valiliği ayrıca, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla İller İdaresi’nin 5442 Sayılı Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında bu gece saat 23.00’den yarın saat 18.00’e kadar motosiklet, motokurye, elektronik bisiklet ve elektrikli skuterların trafiğe çıkmasını yasakladı. Kentin farklı noktalarında acil müdahale için iş makinaları da hazır bekletiliyor.

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