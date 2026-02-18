Zabıta ekipleri 2025 yılında 9 bin 592 işyerinde denetim gerçekleştirdi

Malatya genelinde Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte denetimlerini artıran ekipler, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve adil ticaret ortamı içerisinde alışveriş yapma imkânı sağlamak için çalışmalar gerçekleştiriyor. Denetim ekipleri tarafından 2025 yılında 9 bin 592 işyeri denetlenirken, 2026 Ocak ayında ise 117 işyerinde denetim gerçekleştirildi.

Kurumlar arası iş birliğiyle yürütülen denetimlerde temel hedef halk sağlığının korunması, tüketici haklarının gözetilmesi ve ticari hayatın düzenli şekilde işlemesini sağlamak.

HİJYEN, ETİKET VE GRAMAJ KONTROLLERİ

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontroller kapsamında hijyen kuralları, son kullanma tarihi (SKT), fiyat–etiket uyumu, gramaj denetimleri, işyeri ruhsatları ile üretim hanelerin işleyişi titizlikle yapılıyor. Mevzuata aykırı durum tespit edilen işletmelere yönelik gerekli uyarı ve ikazlar yapılırken, uyarılara uymayan işletmeler hakkında ise gerekli yasal işlemler yapılmaktadır.

2025’TE 9 BİNİN ÜZERİNDE DENETİM YAPILDI

Zabıta ekipleri tarafından Malatya genelinde 2025 yılı boyunca toplam 9 bin 592 denetim gerçekleştirilirken, 2026 yılının Ocak ayında ise 117 işyerinde gerekli denetimler yapılarak kurallara uymayanlar hakkında gerekli uyarı ve ikazlar yapıldı. Oluşturulan denetim komisyonu tarafından yıl boyunca planlı bir şekilde çalışmalar devam edecek. Vatandaşlardan gelen şikâyetler doğrultusunda da ekipler şikâyete konu olan işletmeler hakkında ayrıca denetimlerini titizlikle gerçekleştirecek.

“RAMAZAN AYINDA DENETİMLERİMİZİ DAHA SIK YAPACAĞIZ”

Ramazan ayı öncesinde haftanın üç günü Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte, haftanın iki günü ise Büyükşehir Belediyesi denetim ekipleri olarak kontrollerin gerçekleştiğini belirten Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Hanifi Acar, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla denetimlerin artırılarak devam edeceğini belirtti. Acar, yapılan denetimlerin vatandaşların temiz, hijyenik ve güvenilir gıdalara ulaşımını sağlamasına yönelik olduğunu söyledi.