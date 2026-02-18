6 milyon TL ödeyecek! ‘Gayrimeşru çocuk' davasında Kemalist Metin Akpınar'a ceza

  • İSTANBUL
Evlilik dışı ilişki yaşamasıyla gündeme gelene Metin Akpınar, gayrimeşru kızı Duygu Nebioğlu’na 6 milyon TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Gayrimeşru çocuk davasında Kemalist Metin Akpınar'ın1980'li yıllarda Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden doğan ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar hakkında açtığı tazminat davasından karar çıktı.

Mahkeme, Nebioğlu lehine 6 milyon TL manevi tazminata hükmetti. Davanın itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

Karar sonrası duygularını dile getiren Duygu Nebioğlu, "Yıllardır yaşadığım o üzüntü ve çocukluk yaralarıma sahip çıkma arzusundan ötürü bu kararı verdik ve verdiğimiz karar doğrultusunda da adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum. Emsal bir karar alındı." dedi.

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Stkolm sendromu

Halkci chpliler gözünüz aydın. Mutlu olun. Yoneticileriniz seckinleriniz oyunuzu alır ertesi günü gerekeni yapar. Karınca misali belin incinmemistir...anlayamassin. Başına gelen bütün kötülükleri akp yapdi zannedersin. Seni kirlete aşıksin. Uğurlar olsun. Anlamadinizmi siz onlar için hedefe giden yolda sadece bir masasiniz.

Adil

Maddi manevi kaybına 6 milyon dolar anca karşılı, bu para bu suça dilenci parası
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
