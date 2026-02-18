Seküler yobazların hazımsızlığına Erdoğan'dan sert cevap!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valiler Buluşması'nda yaptığı tarihi konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullardaki Ramazan etkinliklerini hedef alan CHP zihniyetine ve seküler yobazlara adeta ders verdi. ÇEDES üzerinden İslam karşıtlığı yapan azgın güruhun bildirilerine sert tepki gösteren Erdoğan, 23 yıldır kimsenin hayat tarzına müdahale edilmediğini hatırlatarak, "Milletimizin inancını özgürce yaşamasına tahammül edemeyenlerin hezeyanlarına kulak asmayacağız!" dedi.

Geçen hafta belediye başkanlarına ifade ettiği bazı hususları valilerin de dikkatine getirmek istediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan-ı Şerif'i hem ülkemizde hem de sınırlarımızın ötesinde dolu dolu geçirmek amacıyla iftar ve sahur sofralarına konuk olacak, vatandaşlarımızla aynı çorbaya kaşık sallayacak, aynı ekmeği bölüşecek, hanelerle birlikte asıl gönüllere misafir olacağız. Özellikle istikbalimizin teminatı olan yavrularımızın bu mübarek günlerin farkında olmalarını sağlayacak, okullarımızda düzenleyeceğimiz çeşitli etkinliklerle bu bereket ikliminden faydalanmalarını temin edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi hayat tarzlarına 23 yıldır hiçbir müdahale olmadığı, Türkiye'de laiklik tartışması yokken özgürlük alanları hiçbir surette kısıtlanmadığı hâlde milletimizin inancını özgürce yaşamasına tahammül edemeyen azgın güruhun hezeyanlarına kulak asmadan, doğru bildiğimizden asla ayrılmayacağız. Yayımladıkları bildirilerle 86 milyonun ramazan sevincine gölge düşürmek isteyenlerin, milletimizin arasına nifak sokmasına, birlik ve kardeşlik ayı Ramazan-ı Şerif'te insanımızı kutuplaştırmasına eyvallah demeyeceğiz." diye konuştu.

Valilerden mübarek ramazan ayında çok büyük gayret beklediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Şunu en iyi sizler biliyorsunuz. Unutmayın, devlet kapısı hacet kapısıdır. Bizim insanımız mahcuptur, mağrurdur. Kalbini herkese açmaz. Derdini, sıkıntısını ulu orta herkese anlatmaz. Hele hele meramını, maruzatını, ihtiyacını herkesle paylaşmaz. O yüzden ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi siz arayıp bulacak, onlar size gelmeden siz onların yardımına koşacaksınız. Gerekirse Ömer gibi kapı kapı gezecek, sorunları yerinde tespit edecek, bunları en hızlı şekilde çözüme sizler ulaştıracaksınız. Gariplerin, yoksulların, öksüz ve yetimlerin elinden siz tutacaksınız. Ziyaretlerle sahur ve iftar programlarıyla yardım çalışmalarıyla devletimizin şefkatli elini vatandaşa sizler uzatacaksınız. Eğer bir evde iftar yemeği pişmiyorsa eğer bir hanede sahur sofrası kurulamıyor, tencere kaynamıyorsa Allah korusun bu vebali ne siz ne de biz taşıyabiliriz. Bu konuda siz kıymetli valilerimizden ayrı bir hassasiyet beklediğimi tekrar ifade ediyor, Rabb'im yar ve yardımcınız olsun diyorum."

Derdi olan, ülkenin, milletin derdiyle dertlenen bir kadro olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin takdiriyle ülkeyi yönetme görevini devraldıkları günden bu yana 86 milyonun müreffeh ve mutlu geleceği için canla başla çalıştıklarını söyledi.