"Aile yılı"nda tartışılan LGBT, tv reklamlarında. Kim bunlar, devlete meydan okuyorlar

Tartışılan LGBT, İş Bankası tv reklamlarında. Kadın kıyafetli erkek görüntüleri ile toplumun bilinçaltına neler yapılmak isteniyor?

Devlete kimler meydan okuyor?

Ramazan ayının arefesinde, Türk televizyonlarında gösterilmeye başlanan LGBT'yi meşrulaştırıcı, sevimli göstermeye çalışan reklam, tepki çekti. İş Bankasının kredi kartının reklamında rol alan kadın oyuncuların yanısıra, hem erkek hem de kadın rolünde özel giysilerle boy gösteren bir oyuncu üzerinden toplumun bilinçaltına mesaj yollanması itirazlara konu oldu.

Türkiye’de aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik adımlar atılırken, televizyonlarda dönen “LGBT’li reklamlar” yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2026 yılını “Aile Yılı” ilan etmesi ve aile yapısını korumaya yönelik yasal düzenlemeler için çalışmaların hızlandırılması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, bazı televizyonların LGBT'yi meşrulaştırıcı içerikte reklamları büyük tepki çekti.

Dünyayı kasıp kavuran cinsiyetsizleştirme projesinin Türkiye temsilcileri, reklam dünyası üzerinden toplumun ahlak kalelerini dövmeye devam ediyor. Devletin en üst kademelerinde "Terör kadar tehlikeli" olarak nitelendirilen LGBT sapkınlığının, TV ekranlarında bir banka kartı reklamı üzerinden meşrulaştırılmaya çalışılması infiala sebep oldu. Kadın kıyafetli erkek Çağlar Çorumlu’nun oynadığı reklamdaki tiplemelerle sapkın ideolojinin kodlarını evlerimize sokanlara sosyal medyadan sert tepki geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde "2025 Aile Yılı" ilan edilerek kutsal aile yapımız koruma altına alınırken, Batı merkezli şer odakları boş durmuyor. Sosyal medyada büyük tepki çeken bir banka reklamı, "eşcinsellik" imalı tiplemelerle televizyonlarda milletin gözünün içine sokuldu.

SİNSİ LOBİLER YİNE İŞ BAŞINDA

Küresel sapkınlık projesi LGBT’nin Türkiye kolu olan sinsi lobiler, bu kez televizyon ekranlarını hedef aldı. Hükümetin aile yapısını korumak için tarihi yasal düzenlemeler üzerinde çalıştığı ve sapkın propagandaya ağır hapis cezalarının gündeme geldiği bir dönemde, bir banka reklamı üzerinden yapılan "meydan okuma" bardağı taşırdı. Ünlü bir oyuncunun "eşcinsel" tiplemeleri çağrıştıran performansıyla ekranlarda boy göstermesi, " LGBT lobisi mi güçlü, Devletin demir yumruğu mu? Tam gösterme zamanı değil mi?” sorusunu akıllara getirdi.

BAKANLIK BU TÜR PAYLAŞIMLARA KARŞI UYARDI

Bakanlık yetkilileri, toplumsal ahlakı hiçe sayan bu tür "maskeli" propaganda faaliyetlerine karşı müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizerek; reklam verenleri ve yayın kuruluşlarını milli bünyeye zarar verecek içerikler konusunda şiddetle uyardı. Devletin demir yumruğunun, ailemize göz diken bu lobilerin tepesine her an inmeye hazır olduğu bir kez daha kararlılıkla ilan edildi.