Anket sonuçları çıktı! Mesut Özarslan AK Parti’ye katılmalı mı?

Yapılan dev ankette Özarslan'ın çalışmalarını başarılı bulanların oranı %59,50'ye ulaşırken, AK Parti'ye geçişini onaylayanların oranı %54,10 olarak kayıtlara geçti.

Özellikle AK Parti seçmeninin %72,94'ünün "Özarslan aday olursa oy veririm" demesi dikkat çekici bir veri olarak ön plana çıktı.

Yüz yüze görüşme metoduyla gerçekleştirilen araştırmada, seçmenlerin %54,10'u bu olası katılımı onayladığını belirtti. Katılımcıların %39,20'si karara karşı çıkarken, %6,70'lik bir kesim ise fikri olmadığını beyan etti.

Araştırmaya katılanların %54,10'u bu olası geçişi onaylarken, "Özarslan AK Parti adayı olursa oy verir misiniz?" sorusuna %54,30 oranında "Evet" cevabı verildi. Bu veriler, Özarslan'ın olası tercihinin Keçiören halkı nezdinde güçlü bir kabul gördüğünü açıkça kanıtladı.

AK Parti'ye oy verenler arasında ise;

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifası sonrası Ankara kulislerinde yankılanan "AK Parti’ye katılım" senaryosu, ilçede nasıl bir karşılık buldu? griPOLL Anket Araştırma’nın 9-10-11 Şubat 2026 tarihlerinde 2000 denekle gerçekleştirdiği dev saha çalışması, bu kritik soruya yanıt veren çarpıcı veriler sundu:

Geçişe Onay: Keçiören seçmeninin %54,10'u Özarslan’ın AK Parti’ye katılmasını onaylıyor.

Sandık Gücü: "Özarslan AK Parti adayı olursa oy verir misiniz?" sorusuna vatandaşların %54,30'u "Evet" yanıtını veriyor.

Başarı Karnesi: AK Parti seçmeni nezdinde Mesut Özarslan’ın belediye çalışmaları %68,44 oranında başarılı bulunuyor.

Özellikle AK Parti seçmeninin güçlü desteği, Özarslan’ın olası katılımının Keçiören’deki siyasi dengeleri tamamen değiştirebileceğini gösteriyor.

griPOLL Anket Araştırma'nın 9-11 Şubat 2026 tarihlerinde 2000 kişiyle yaptığı dev saha çalışması, Ankara siyasetindeki "saf değiştirme" iddialarının Keçiören seçmeninde büyük karşılık bulduğunu kanıtladı.

İstifasıyla gündeme oturan Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçme ihtimali, ilçe halkının %54,10'u tarafından onaylanırken; olası bir seçimde Özarslan'ın AK Parti adayı olması durumunda seçmenin %54,30'u "Evet, oy veririm" dedi.

Özellikle AK Parti tabanının %72,94 gibi rekor bir oranla bu transfere destek vermesi, ilçedeki dengelerin tamamen değişeceğine işaret ediyor.