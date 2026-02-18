  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika’da tertemiz sicilimiz var Türkiye’den enerji güvenliğinde yeni güç çarpanı hamlesi Enerjide KMR devri Herkes gider Mersin’e, İP gider tersine! İP Lideri Dervişoğlu kardeşlik hedefine kin kustu! Biri kasaları boşaltırken biri gönülleri fethediyor! Ak belediyecilik gönüllerde taht kurmaya devam ediyor İsrail’i eleştirdiği için Trump’ın görevden aldığı ABD güzeli: İsrail'e tapmaktansa ölmeyi tercih ederim! Parolin: Kararımız yapısal: Vatikan’dan barış kuruluna ret Ramazan öncesi provokasyon: Terör devleti, Batı Yaka'daki 2 bin dönüm araziye el koydu CHP'de 1 milyon dolarlık kirli tezgah! "Parayı verdik, ödeme yattı" itirafı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan önemli açıklamalar CHP'de kazan kaynıyor: İmamoğlu Silivri’ye gömüldü, Özgür Özel koltuk derdine düştü!
Gündem Anket sonuçları çıktı! Mesut Özarslan AK Parti’ye katılmalı mı?
Gündem

Anket sonuçları çıktı! Mesut Özarslan AK Parti’ye katılmalı mı?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Anket sonuçları çıktı! Mesut Özarslan AK Parti’ye katılmalı mı?

Ankara siyasetinde sular durulmuyor. CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın, Özgür Özel’in hayasız küfürleri sonrası istifa etmesi ve AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar ilçeyi hareketlendirdi. GriPOLL Anket Araştırma'nın 2000 denekle yaptığı dev saha çalışması, Keçiören seçmeninin bu kritik viraja nasıl baktığını gözler önüne serdi.

Yapılan dev ankette Özarslan'ın çalışmalarını başarılı bulanların oranı %59,50'ye ulaşırken, AK Parti'ye geçişini onaylayanların oranı %54,10 olarak kayıtlara geçti.

Özellikle AK Parti seçmeninin %72,94'ünün "Özarslan aday olursa oy veririm" demesi dikkat çekici bir veri olarak ön plana çıktı.

Yüz yüze görüşme metoduyla gerçekleştirilen araştırmada, seçmenlerin %54,10'u bu olası katılımı onayladığını belirtti. Katılımcıların %39,20'si karara karşı çıkarken, %6,70'lik bir kesim ise fikri olmadığını beyan etti. 

Araştırmaya katılanların %54,10'u bu olası geçişi onaylarken, "Özarslan AK Parti adayı olursa oy verir misiniz?" sorusuna %54,30 oranında "Evet" cevabı verildi. Bu veriler, Özarslan'ın olası tercihinin Keçiören halkı nezdinde güçlü bir kabul gördüğünü açıkça kanıtladı.

 

AK Parti'ye oy verenler arasında ise;

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifası sonrası Ankara kulislerinde yankılanan "AK Parti’ye katılım" senaryosu, ilçede nasıl bir karşılık buldu? griPOLL Anket Araştırma’nın 9-10-11 Şubat 2026 tarihlerinde 2000 denekle gerçekleştirdiği dev saha çalışması, bu kritik soruya yanıt veren çarpıcı veriler sundu:

Geçişe Onay: Keçiören seçmeninin %54,10'u Özarslan’ın AK Parti’ye katılmasını onaylıyor.

Sandık Gücü: "Özarslan AK Parti adayı olursa oy verir misiniz?" sorusuna vatandaşların %54,30'u "Evet" yanıtını veriyor.

Başarı Karnesi: AK Parti seçmeni nezdinde Mesut Özarslan’ın belediye çalışmaları %68,44 oranında başarılı bulunuyor.

Özellikle AK Parti seçmeninin güçlü desteği, Özarslan’ın olası katılımının Keçiören’deki siyasi dengeleri tamamen değiştirebileceğini gösteriyor.

 

griPOLL Anket Araştırma'nın 9-11 Şubat 2026 tarihlerinde 2000 kişiyle yaptığı dev saha çalışması, Ankara siyasetindeki "saf değiştirme" iddialarının Keçiören seçmeninde büyük karşılık bulduğunu kanıtladı.

İstifasıyla gündeme oturan Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçme ihtimali, ilçe halkının %54,10'u tarafından onaylanırken; olası bir seçimde Özarslan'ın AK Parti adayı olması durumunda seçmenin %54,30'u "Evet, oy veririm" dedi.

Özellikle AK Parti tabanının %72,94 gibi rekor bir oranla bu transfere destek vermesi, ilçedeki dengelerin tamamen değişeceğine işaret ediyor.

 

İşte çarpıcı anketin sonuçları! Almanlar ABD gerçeği ile yüzleşti
İşte çarpıcı anketin sonuçları! Almanlar ABD gerçeği ile yüzleşti

Dünya

İşte çarpıcı anketin sonuçları! Almanlar ABD gerçeği ile yüzleşti

İşte çarpıcı sonuçlar: THY ankette de uçtu
İşte çarpıcı sonuçlar: THY ankette de uçtu

Seyahat

İşte çarpıcı sonuçlar: THY ankette de uçtu

Merkez Bankası anket sonuçlarını paylaştı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası anket sonuçlarını paylaştı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Ekonomi

Merkez Bankası anket sonuçlarını paylaştı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

‘Cumhurbaşkanımıza borcumuz var’ diyerek açıkladı: İşte İstanbul’daki son anket sonuçları…
‘Cumhurbaşkanımıza borcumuz var’ diyerek açıkladı: İşte İstanbul’daki son anket sonuçları…

Gündem

‘Cumhurbaşkanımıza borcumuz var’ diyerek açıkladı: İşte İstanbul’daki son anket sonuçları…

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

Anladığım kadarıyla yeme-içmeyi reddeden biri.Soygunu benimsememiş.Eğer böyleyse tabii AK PARTİYE katılmalı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23