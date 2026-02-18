  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ekrem'in casusluk davasında sıcak gelişme: İddianame kabul edildi İETT otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var 28 Şubat darbesinin baş aktörüydü! Şimdi oğlunun vasiliğinde gözlerden uzak yaşıyor ‘Sadece arazisine 120 milyon dolar veren varsa…’! Avukat Yaşar Baş Turhan Çömez’i nakavt etti DEM’in solcu yavru partilerinin maskesi indi: Terörsüz Türkiye’ye de karşı çıktılar Başkan Erdoğan'dan valilere Terörsüz Türkiye ve güç zehirlenmesi uyarısı: Gövdemizi taşın altına koyduk 6 milyon TL ödeyecek! ‘Gayrimeşru çocuk' davasında Kemalist Metin Akpınar'a ceza Yerli ve milli yazılım HUPS havacılıkta yeni bir dönemi başlattı: Sabiha Gökçen’in dijital kalbi... CHP’li Murat Emir'in komisyon açıklaması “Bu rapor lafta ve rafta kalmamalıdır” CHP yine AİHM ve AYM vurgusu yaptı! Ramazan ayı geldi, seküler yobazlar sancılandı! Ahlâksız, dinsiz bir nesil istiyorlar
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan mesajı

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ramazan ayına ilişkin paylaştığı mesajında "Ramazan-ı şerifin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının millet, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

 

"Ramazan-ı şerifin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum.

Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Hayırlı ramazanlar."

Başkan Erdoğan'dan valilere Terörsüz Türkiye ve güç zehirlenmesi uyarısı: Gövdemizi taşın altına koyduk
Başkan Erdoğan'dan valilere Terörsüz Türkiye ve güç zehirlenmesi uyarısı: Gövdemizi taşın altına koyduk

Gündem

Başkan Erdoğan'dan valilere Terörsüz Türkiye ve güç zehirlenmesi uyarısı: Gövdemizi taşın altına koyduk

Erdoğan'dan valilere Ramazan talimatı
Erdoğan'dan valilere Ramazan talimatı

Gündem

Erdoğan'dan valilere Ramazan talimatı

Başkan Erdoğan'dan Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Başkan Erdoğan'dan Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler

Gündem

Başkan Erdoğan'dan Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler

Seküler yobazların hazımsızlığına Erdoğan'dan sert cevap!
Seküler yobazların hazımsızlığına Erdoğan'dan sert cevap!

Gündem

Seküler yobazların hazımsızlığına Erdoğan'dan sert cevap!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23